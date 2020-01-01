Токеномика на Safe Road Club (SRC) Открийте ключова информация за Safe Road Club (SRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Safe Road Club (SRC) Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Официален уебсайт: https://saferoadclub.app/ Бяла книга: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Купете SRC сега!

Токеномика и анализ на цената за Safe Road Club (SRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Safe Road Club (SRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Рекорд за всички времена: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 Текуща цена: $ 0.00132 $ 0.00132 $ 0.00132 Научете повече за цената на Safe Road Club (SRC)

Токеномика на Safe Road Club (SRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Safe Road Club (SRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SRC, разгледайте цената в реално време на токените SRC!

История на цените на Safe Road Club (SRC) Анализирането на историята на цените на SRC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SRC сега!

Прогноза за цената за SRC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SRC? Нашата страница за прогноза за цената SRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SRC сега!

