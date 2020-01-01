Токеномика на SubQuery Network (SQT) Открийте ключова информация за SubQuery Network (SQT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SubQuery Network (SQT) SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Официален уебсайт: https://www.subquery.network Бяла книга: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Купете SQT сега!

Токеномика и анализ на цената за SubQuery Network (SQT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SubQuery Network (SQT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000918661861014403 $ 0.000918661861014403 $ 0.000918661861014403 Текуща цена: $ 0.0009653 $ 0.0009653 $ 0.0009653 Научете повече за цената на SubQuery Network (SQT)

Токеномика на SubQuery Network (SQT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SubQuery Network (SQT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SQT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SQT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SQT, разгледайте цената в реално време на токените SQT!

Как да купя SQT Интересувате се да добавите SubQuery Network (SQT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SQT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SQT в MEXC сега!

История на цените на SubQuery Network (SQT) Анализирането на историята на цените на SQT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SQT сега!

Прогноза за цената за SQT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SQT? Нашата страница за прогноза за цената SQT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SQT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!