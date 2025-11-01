БорсаDEX+
Цената в реално време на SP500 xStock днес е 681.55 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPYX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPYX в MEXC сега.

$681.55
-0.15%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:11:21 (UTC+8)

Информация за цената за SP500 xStock (SPYX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 676.58
24-часов нисък
$ 688.37
24-часов висок

$ 676.58
$ 688.37
$ 691.3112879874312
$ 594.884270877716
-0.24%

-0.15%

-0.41%

-0.41%

Цената в реално време за SP500 xStock (SPYX) е$ 681.55. През последните 24 часа SPYX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 676.58 до най-висока стойност $ 688.37, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPYX е $ 691.3112879874312, а най-ниската цена за всички времена е $ 594.884270877716.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPYX има промяна от -0.24% за последния час, -0.15% за 24 часа и -0.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SP500 xStock (SPYX)

No.1023

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

$ 63.06K
$ 63.06K$ 63.06K

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.15001262
19,149.15001262 19,149.15001262

SOL

Текущата пазарна капитализация на SP500 xStock е $ 13.05M, като 24-часовият обем на търговията е $ 63.06K. Циркулиращото предлагане на SPYX е 19.15K, като общото предлагане е 19149.15001262. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.05M.

История на цените за SP500 xStock (SPYX) USD

Проследете промените в цените за SP500 xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.0239-0.15%
30 дни$ +18.46+2.78%
60 дни$ +51.77+8.22%
90 дни$ +58.39+9.36%
SP500 xStock Промяна на цената днес

Днес SPYX регистрира промяна от $ -1.0239 (-0.15%), отразяваща последната му пазарна активност.

SP500 xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +18.46 (+2.78%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SP500 xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SPYX отбеляза промяна на $ +51.77 (+8.22%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SP500 xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +58.39 (+9.36%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SP500 xStock (SPYX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SP500 xStock сега.

Какво е SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SP500 xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SPYX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SP500 xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SP500 xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SP500 xStock (USD)

Колко ще струва SP500 xStock (SPYX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SP500 xStock (SPYX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SP500 xStock.

Проверете прогнозата за цената за SP500 xStock сега!

Токеномика на SP500 xStock (SPYX)

Разбирането на токеномиката на SP500 xStock (SPYX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPYX сега!

Как да купя SP500 xStock (SPYX)

Търсите как да купите SP500 xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SP500 xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SPYX към местни валути

SP500 xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на SP500 xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на SP500 xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SP500 xStock

Колко струва SP500 xStock (SPYX) днес?
Цената в реално време на SPYX в USD е 681.55 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPYX към USD?
Текущата цена на SPYX към USD е $ 681.55. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SP500 xStock?
Пазарната капитализация за SPYX е $ 13.05M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPYX?
Циркулиращото предлагане на SPYX е 19.15K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPYX?
SPYX постигна ATH цена от 691.3112879874312 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPYX?
SPYX достигна ATL цена от 594.884270877716 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPYX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPYX е $ 63.06K USD.
Ще се повиши ли SPYX тази година?
SPYX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPYX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за SP500 xStock (SPYX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

