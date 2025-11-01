Какво е SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology. SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SP500 xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете SPYX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за SP500 xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SP500 xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SP500 xStock (USD)

Колко ще струва SP500 xStock (SPYX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SP500 xStock (SPYX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SP500 xStock.

Проверете прогнозата за цената за SP500 xStock сега!

Токеномика на SP500 xStock (SPYX)

Разбирането на токеномиката на SP500 xStock (SPYX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPYX сега!

Как да купя SP500 xStock (SPYX)

Търсите как да купите SP500 xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SP500 xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SPYX към местни валути

Изпробвайте конвертора

SP500 xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на SP500 xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно SP500 xStock Колко струва SP500 xStock (SPYX) днес? Цената в реално време на SPYX в USD е 681.55 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на SPYX към USD? $ 681.55 . Проверете Текущата цена на SPYX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на SP500 xStock? Пазарната капитализация за SPYX е $ 13.05M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на SPYX? Циркулиращото предлагане на SPYX е 19.15K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPYX? SPYX постигна ATH цена от 691.3112879874312 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPYX? SPYX достигна ATL цена от 594.884270877716 USD . Какъв е обемът на търговията на SPYX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPYX е $ 63.06K USD . Ще се повиши ли SPYX тази година? SPYX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPYX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за SP500 xStock (SPYX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025