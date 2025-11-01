БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на SPDR S P 500 ETF днес е 682.05 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPYON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPYON в MEXC сега.Цената в реално време на SPDR S P 500 ETF днес е 682.05 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPYON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPYON в MEXC сега.

Повече за SPYON

SPYONценова информация

Какво представлява SPYON

Официален уебсайт на SPYON

Токеномика на SPYON

SPYON ценова прогноза

SPYON История

Ръководство за закупуване за SPYON

Конвертор на валута SPYON във фиат

SPYON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

SPDR S P 500 ETF Лого

SPDR S P 500 ETF цена(SPYON)

1 SPYON към USD - цена в реално време:

$682.11
$682.11$682.11
-0.26%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:11:14 (UTC+8)

Информация за цената за SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 681.86
$ 681.86$ 681.86
24-часов нисък
$ 688.81
$ 688.81$ 688.81
24-часов висок

$ 681.86
$ 681.86$ 681.86

$ 688.81
$ 688.81$ 688.81

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-0.11%

-0.26%

+0.52%

+0.52%

Цената в реално време за SPDR S P 500 ETF (SPYON) е$ 682.05. През последните 24 часа SPYON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 681.86 до най-висока стойност $ 688.81, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPYON е $ 690.6831306581166, а най-ниската цена за всички времена е $ 640.4052156827559.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPYON има промяна от -0.11% за последния час, -0.26% за 24 часа и +0.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.744

$ 25.16M
$ 25.16M$ 25.16M

$ 54.04K
$ 54.04K$ 54.04K

$ 25.16M
$ 25.16M$ 25.16M

36.89K
36.89K 36.89K

36,892.55368371
36,892.55368371 36,892.55368371

ETH

Текущата пазарна капитализация на SPDR S P 500 ETF е $ 25.16M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.04K. Циркулиращото предлагане на SPYON е 36.89K, като общото предлагане е 36892.55368371. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.16M.

История на цените за SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD

Проследете промените в цените за SPDR S P 500 ETF днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -1.7781-0.26%
30 дни$ +12.98+1.94%
60 дни$ +82.05+13.67%
90 дни$ +82.05+13.67%
SPDR S P 500 ETF Промяна на цената днес

Днес SPYON регистрира промяна от $ -1.7781 (-0.26%), отразяваща последната му пазарна активност.

SPDR S P 500 ETF 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +12.98 (+1.94%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SPDR S P 500 ETF 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SPYON отбеляза промяна на $ +82.05 (+13.67%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SPDR S P 500 ETF 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +82.05 (+13.67%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SPDR S P 500 ETF (SPYON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SPDR S P 500 ETF сега.

Какво е SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SPDR S P 500 ETF инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SPYON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SPDR S P 500 ETF в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SPDR S P 500 ETF купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SPDR S P 500 ETF (USD)

Колко ще струва SPDR S P 500 ETF (SPYON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SPDR S P 500 ETF (SPYON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SPDR S P 500 ETF.

Проверете прогнозата за цената за SPDR S P 500 ETF сега!

Токеномика на SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Разбирането на токеномиката на SPDR S P 500 ETF (SPYON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPYON сега!

Как да купя SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Търсите как да купите SPDR S P 500 ETF? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SPDR S P 500 ETF от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SPYON към местни валути

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към VND
17,948,145.75
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AUD
A$1,036.716
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към GBP
518.358
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към EUR
586.563
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към USD
$682.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MYR
RM2,857.7895
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TRY
28,680.2025
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към JPY
¥105,035.7
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ARS
ARS$988,474.6035
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към RUB
55,109.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към INR
60,566.04
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към IDR
Rp11,367,495.453
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PHP
40,043.1555
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към EGP
￡E.32,213.2215
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BRL
R$3,662.6085
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към CAD
C$954.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BDT
83,428.356
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към NGN
987,042.2985
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към COP
$2,633,395.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ZAR
R.11,819.9265
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към UAH
28,611.9975
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TZS
T.Sh.1,679,923.2525
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към VES
Bs150,733.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към CLP
$642,491.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PKR
Rs191,581.0245
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към KZT
361,445.577
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към THB
฿22,105.2405
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TWD
NT$20,979.858
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AED
د.إ2,503.1235
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към CHF
Fr545.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към HKD
HK$5,299.5285
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AMD
֏261,020.535
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MAD
.د.م6,308.9625
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MXN
$12,658.848
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SAR
ريال2,557.6875
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ETB
Br105,185.751
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към KES
KSh88,114.0395
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към JOD
د.أ483.57345
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PLN
2,516.7645
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към RON
лв3,001.02
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SEK
kr6,472.6545
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BGN
лв1,152.6645
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към HUF
Ft229,414.338
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към CZK
14,391.255
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към KWD
د.ك208.7073
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ILS
2,216.6625
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BOB
Bs4,712.9655
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AZN
1,159.485
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TJS
SM6,281.6805
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към GEL
1,848.3555
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AOA
Kz625,160.2095
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BHD
.د.ب256.4508
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BMD
$682.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към DKK
kr4,412.8635
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към HNL
L17,951.556
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MUR
31,196.967
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към NAD
$11,785.824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към NOK
kr6,902.346
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към NZD
$1,186.767
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PAB
B/.682.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PGK
K2,871.4305
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към QAR
ر.ق2,482.662
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към RSD
дин.69,309.921
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към UZS
soʻm8,217,467.9895
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ALL
L57,162.6105
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ANG
ƒ1,220.8695
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към AWG
ƒ1,220.8695
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BBD
$1,364.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BAM
KM1,145.844
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BIF
Fr2,017,503.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BND
$886.665
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BSD
$682.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към JMD
$109,578.153
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към KHR
2,739,153.723
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към KMF
Fr290,553.3
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към LAK
14,827,173.6165
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към LKR
රු207,875.199
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MDL
L11,526.645
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MGA
Ar3,072,294.225
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MOP
P5,463.2205
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MVR
10,435.365
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MWK
MK1,184,113.8255
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към MZN
MT43,582.995
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към NPR
रु96,837.459
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към PYG
4,837,098.6
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към RWF
Fr991,018.65
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SBD
$5,613.2715
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SCR
9,466.854
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SRD
$26,258.925
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SVC
$5,967.9375
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към SZL
L11,833.5675
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TMT
m2,387.175
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TND
د.ت2,003.18085
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към TTD
$4,617.4785
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към UGX
Sh2,376,262.2
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към XAF
Fr387,404.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към XCD
$1,841.535
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към XOF
Fr387,404.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към XPF
Fr70,251.15
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BWP
P9,166.752
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към BZD
$1,370.9205
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към CVE
$64,992.5445
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към DJF
Fr121,404.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към DOP
$43,712.5845
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към DZD
د.ج88,646.0385
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към FJD
$1,541.433
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към GNF
Fr5,930,424.75
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към GTQ
Q5,231.3235
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към GYD
$142,834.911
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) към ISK
kr85,256.25

SPDR S P 500 ETF ресурс

За по-задълбочено разбиране на SPDR S P 500 ETF, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на SPDR S P 500 ETF
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SPDR S P 500 ETF

Колко струва SPDR S P 500 ETF (SPYON) днес?
Цената в реално време на SPYON в USD е 682.05 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPYON към USD?
Текущата цена на SPYON към USD е $ 682.05. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SPDR S P 500 ETF?
Пазарната капитализация за SPYON е $ 25.16M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPYON?
Циркулиращото предлагане на SPYON е 36.89K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPYON?
SPYON постигна ATH цена от 690.6831306581166 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPYON?
SPYON достигна ATL цена от 640.4052156827559 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPYON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPYON е $ 54.04K USD.
Ще се повиши ли SPYON тази година?
SPYON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPYON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:11:14 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SPYON-към-USD

Сума

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 682.05 USD

Търговия на SPYON

SPYON/USDT
$682.11
$682.11$682.11
-0.27%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,099.12
$109,099.12$109,099.12

-1.01%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,824.73
$3,824.73$3,824.73

-0.93%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03100
$0.03100$0.03100

-3.66%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-1.39%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,824.73
$3,824.73$3,824.73

-0.93%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,099.12
$109,099.12$109,099.12

-1.01%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.54
$185.54$185.54

-1.39%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5029
$2.5029$2.5029

-0.83%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,077.13
$1,077.13$1,077.13

-0.66%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+46.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.10122
$0.10122$0.10122

+912.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00071
$0.00071$0.00071

+294.44%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000520
$0.000520$0.000520

+160.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004329
$0.000000004329$0.000000004329

+59.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007740
$0.0000000000007740$0.0000000000007740

+38.21%