Токеномика на Splintershards (SPS) Открийте ключова информация за Splintershards (SPS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Splintershards (SPS) Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Официален уебсайт: https://splinterlands.com Бяла книга: https://sps.splinterlands.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Купете SPS сега!

Токеномика и анализ на цената за Splintershards (SPS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Splintershards (SPS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M Общо предлагане: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.14M $ 21.14M $ 21.14M Рекорд за всички времена: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Текуща цена: $ 0.007047 $ 0.007047 $ 0.007047 Научете повече за цената на Splintershards (SPS)

Токеномика на Splintershards (SPS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Splintershards (SPS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPS, разгледайте цената в реално време на токените SPS!

Как да купя SPS Интересувате се да добавите Splintershards (SPS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SPS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SPS в MEXC сега!

История на цените на Splintershards (SPS) Анализирането на историята на цените на SPS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SPS сега!

Прогноза за цената за SPS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPS? Нашата страница за прогноза за цената SPS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!