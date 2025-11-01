БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Spotify днес е 663.42 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPOTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPOTON в MEXC сега.Цената в реално време на Spotify днес е 663.42 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPOTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPOTON в MEXC сега.

Повече за SPOTON

SPOTONценова информация

Какво представлява SPOTON

Официален уебсайт на SPOTON

Токеномика на SPOTON

SPOTON ценова прогноза

SPOTON История

Ръководство за закупуване за SPOTON

Конвертор на валута SPOTON във фиат

SPOTON спот

Spotify Лого

Spotify цена(SPOTON)

1 SPOTON към USD - цена в реално време:

$663.36
+0.15%1D
USD
Spotify (SPOTON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:42:10 (UTC+8)

Информация за цената за Spotify (SPOTON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 653.56
24-часов нисък
$ 677.02
24-часов висок

$ 653.56
$ 677.02
$ 743.2286807442033
$ 643.5025764592376
-0.44%

+0.15%

-0.06%

-0.06%

Цената в реално време за Spotify (SPOTON) е$ 663.42. През последните 24 часа SPOTON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 653.56 до най-висока стойност $ 677.02, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPOTON е $ 743.2286807442033, а най-ниската цена за всички времена е $ 643.5025764592376.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPOTON има промяна от -0.44% за последния час, +0.15% за 24 часа и -0.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Spotify (SPOTON)

No.2348

$ 704.50K
$ 58.01K
$ 704.50K
1.06K
1,061.92561471
ETH

Текущата пазарна капитализация на Spotify е $ 704.50K, като 24-часовият обем на търговията е $ 58.01K. Циркулиращото предлагане на SPOTON е 1.06K, като общото предлагане е 1061.92561471. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 704.50K.

История на цените за Spotify (SPOTON) USD

Проследете промените в цените за Spotify днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.9935+0.15%
30 дни$ -37.01-5.29%
60 дни$ +13.42+2.06%
90 дни$ +13.42+2.06%
Spotify Промяна на цената днес

Днес SPOTON регистрира промяна от $ +0.9935 (+0.15%), отразяваща последната му пазарна активност.

Spotify 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -37.01 (-5.29%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Spotify 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SPOTON отбеляза промяна на $ +13.42 (+2.06%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Spotify 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +13.42 (+2.06%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Spotify (SPOTON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Spotify сега.

Какво е Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Spotify инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SPOTON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Spotify в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Spotify купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Spotify (USD)

Колко ще струва Spotify (SPOTON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Spotify (SPOTON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Spotify.

Проверете прогнозата за цената за Spotify сега!

Токеномика на Spotify (SPOTON)

Разбирането на токеномиката на Spotify (SPOTON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPOTON сега!

Как да купя Spotify (SPOTON)

Търсите как да купите Spotify? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Spotify от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SPOTON към местни валути

Spotify ресурс

За по-задълбочено разбиране на Spotify, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Spotify
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Spotify

Колко струва Spotify (SPOTON) днес?
Цената в реално време на SPOTON в USD е 663.42 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPOTON към USD?
Текущата цена на SPOTON към USD е $ 663.42. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Spotify?
Пазарната капитализация за SPOTON е $ 704.50K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPOTON?
Циркулиращото предлагане на SPOTON е 1.06K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPOTON?
SPOTON постигна ATH цена от 743.2286807442033 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPOTON?
SPOTON достигна ATL цена от 643.5025764592376 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPOTON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPOTON е $ 58.01K USD.
Ще се повиши ли SPOTON тази година?
SPOTON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPOTON за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Spotify (SPOTON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SPOTON-към-USD

Сума

SPOTON
SPOTON
USD
USD

1 SPOTON = 663.42 USD

Търговия на SPOTON

SPOTON/USDT
$663.36
$663.36$663.36
+0.15%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

