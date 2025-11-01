БорсаDEX+
Цената в реално време на Spheron Network днес е 0.01511 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPON в MEXC сега.

Повече за SPON

SPONценова информация

Какво представлява SPON

Официален уебсайт на SPON

Токеномика на SPON

SPON ценова прогноза

SPON История

Ръководство за закупуване за SPON

Конвертор на валута SPON във фиат

SPON спот

SPON USDT-M фючърси

Spheron Network Лого

Spheron Network цена(SPON)

1 SPON към USD - цена в реално време:

$0.01511
-0.98%1D
USD
Spheron Network (SPON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:11:01 (UTC+8)

Информация за цената за Spheron Network (SPON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0147
24-часов нисък
$ 0.01568
24-часов висок

$ 0.0147
$ 0.01568
--
--
-1.05%

-0.98%

-12.92%

-12.92%

Цената в реално време за Spheron Network (SPON) е$ 0.01511. През последните 24 часа SPON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0147 до най-висока стойност $ 0.01568, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPON е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPON има промяна от -1.05% за последния час, -0.98% за 24 часа и -12.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Spheron Network (SPON)

--
$ 138.09K
$ 138.09K$ 138.09K

$ 15.11M
$ 15.11M$ 15.11M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на Spheron Network е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 138.09K. Циркулиращото предлагане на SPON е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.11M.

История на цените за Spheron Network (SPON) USD

Проследете промените в цените за Spheron Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0001495-0.98%
30 дни$ -0.01959-56.46%
60 дни$ -0.06696-81.59%
90 дни$ -0.01676-52.59%
Spheron Network Промяна на цената днес

Днес SPON регистрира промяна от $ -0.0001495 (-0.98%), отразяваща последната му пазарна активност.

Spheron Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01959 (-56.46%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Spheron Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SPON отбеляза промяна на $ -0.06696 (-81.59%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Spheron Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.01676 (-52.59%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Spheron Network (SPON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Spheron Network сега.

Какво е Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Spheron Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SPON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Spheron Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Spheron Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Spheron Network (USD)

Колко ще струва Spheron Network (SPON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Spheron Network (SPON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Spheron Network.

Проверете прогнозата за цената за Spheron Network сега!

Токеномика на Spheron Network (SPON)

Разбирането на токеномиката на Spheron Network (SPON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPON сега!

Как да купя Spheron Network (SPON)

Търсите как да купите Spheron Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Spheron Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Spheron Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Spheron Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Spheron Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Spheron Network

Колко струва Spheron Network (SPON) днес?
Цената в реално време на SPON в USD е 0.01511 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPON към USD?
Текущата цена на SPON към USD е $ 0.01511. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Spheron Network?
Пазарната капитализация за SPON е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPON?
Циркулиращото предлагане на SPON е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPON?
SPON постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPON?
SPON достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на SPON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPON е $ 138.09K USD.
Ще се повиши ли SPON тази година?
SPON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:11:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Spheron Network (SPON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

