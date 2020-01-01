Токеномика на Spark (SPK) Открийте ключова информация за Spark (SPK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Spark (SPK) Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Официален уебсайт: https://spark.fi/ Бяла книга: https://docs.spark.fi/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Купете SPK сега!

Токеномика и анализ на цената за Spark (SPK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spark (SPK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.16M $ 126.16M $ 126.16M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Текуща цена: $ 0.11217 $ 0.11217 $ 0.11217 Научете повече за цената на Spark (SPK)

Токеномика на Spark (SPK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spark (SPK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPK, разгледайте цената в реално време на токените SPK!

Как да купя SPK Интересувате се да добавите Spark (SPK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SPK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SPK в MEXC сега!

История на цените на Spark (SPK) Анализирането на историята на цените на SPK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SPK сега!

Прогноза за цената за SPK Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPK? Нашата страница за прогноза за цената SPK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!