Информация за Spell Token (SPELL) Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Официален уебсайт: https://abracadabra.money/ Бяла книга: https://docs.abracadabra.money/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Купете SPELL сега!

Токеномика и анализ на цената за Spell Token (SPELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spell Token (SPELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 87.70M $ 87.70M $ 87.70M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 164.57B $ 164.57B $ 164.57B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Текуща цена: $ 0.0005329 $ 0.0005329 $ 0.0005329 Научете повече за цената на Spell Token (SPELL)

Токеномика на Spell Token (SPELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spell Token (SPELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPELL, разгледайте цената в реално време на токените SPELL!

