Токеномика на Storepay Fintech (SPCFIN) Открийте ключова информация за Storepay Fintech (SPCFIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Storepay Fintech (SPCFIN) SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Купете SPCFIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Storepay Fintech (SPCFIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Storepay Fintech (SPCFIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000127 $ 0.000127 $ 0.000127 Научете повече за цената на Storepay Fintech (SPCFIN)

Токеномика на Storepay Fintech (SPCFIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Storepay Fintech (SPCFIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPCFIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPCFIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPCFIN, разгледайте цената в реално време на токените SPCFIN!

Как да купя SPCFIN Интересувате се да добавите Storepay Fintech (SPCFIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SPCFIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SPCFIN в MEXC сега!

История на цените на Storepay Fintech (SPCFIN) Анализирането на историята на цените на SPCFIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SPCFIN сега!

Прогноза за цената за SPCFIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPCFIN? Нашата страница за прогноза за цената SPCFIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPCFIN сега!

