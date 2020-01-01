Токеномика на Upland (SPARKLET) Открийте ключова информация за Upland (SPARKLET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Upland (SPARKLET) Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Официален уебсайт: https://upland.me Бяла книга: https://guides.upland.me/sparklet Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Купете SPARKLET сега!

Токеномика и анализ на цената за Upland (SPARKLET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Upland (SPARKLET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 213.09M $ 213.09M $ 213.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M Рекорд за всички времена: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Текуща цена: $ 0.01809 $ 0.01809 $ 0.01809 Научете повече за цената на Upland (SPARKLET)

Токеномика на Upland (SPARKLET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Upland (SPARKLET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPARKLET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPARKLET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPARKLET, разгледайте цената в реално време на токените SPARKLET!

Как да купя SPARKLET Интересувате се да добавите Upland (SPARKLET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SPARKLET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SPARKLET в MEXC сега!

История на цените на Upland (SPARKLET) Анализирането на историята на цените на SPARKLET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SPARKLET сега!

Прогноза за цената за SPARKLET Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPARKLET? Нашата страница за прогноза за цената SPARKLET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPARKLET сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!