Токеномика на Illusion of Life (SPARK)
Токеномика и анализ на цената за Illusion of Life (SPARK)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Illusion of Life (SPARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за Illusion of Life (SPARK)
SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.
Токеномика на Illusion of Life (SPARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Illusion of Life (SPARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SPARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SPARK токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPARK, разгледайте цената в реално време на токените SPARK!
История на цените на Illusion of Life (SPARK)
Анализирането на историята на цените на SPARK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за SPARK
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPARK? Нашата страница за прогноза за цената SPARK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
