Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Illusion of Life днес е 0.002745 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPARK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPARK в MEXC сега.

Illusion of Life Лого

Illusion of Life цена(SPARK)

1 SPARK към USD - цена в реално време:

$0.002738
$0.002738$0.002738
-0.72%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:42:03 (UTC+8)

Информация за цената за Illusion of Life (SPARK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.002511
$ 0.002511$ 0.002511
24-часов нисък
$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058
24-часов висок

$ 0.002511
$ 0.002511$ 0.002511

$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058

--
----

--
----

+1.36%

-0.72%

+5.49%

+5.49%

Цената в реално време за Illusion of Life (SPARK) е$ 0.002745. През последните 24 часа SPARK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.002511 до най-висока стойност $ 0.003058, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPARK е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPARK има промяна от +1.36% за последния час, -0.72% за 24 часа и +5.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 69.20K
$ 69.20K$ 69.20K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Illusion of Life е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 69.20K. Циркулиращото предлагане на SPARK е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Illusion of Life (SPARK) USD

Проследете промените в цените за Illusion of Life днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00001986-0.72%
30 дни$ -0.010749-79.66%
60 дни$ -0.022051-88.93%
90 дни$ -0.002255-45.10%
Illusion of Life Промяна на цената днес

Днес SPARK регистрира промяна от $ -0.00001986 (-0.72%), отразяваща последната му пазарна активност.

Illusion of Life 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.010749 (-79.66%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Illusion of Life 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SPARK отбеляза промяна на $ -0.022051 (-88.93%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Illusion of Life 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.002255 (-45.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Illusion of Life (SPARK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Illusion of Life сега.

Какво е Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Illusion of Life инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SPARK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Illusion of Life в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Illusion of Life купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Illusion of Life (USD)

Колко ще струва Illusion of Life (SPARK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Illusion of Life (SPARK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Illusion of Life.

Проверете прогнозата за цената за Illusion of Life сега!

Токеномика на Illusion of Life (SPARK)

Разбирането на токеномиката на Illusion of Life (SPARK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPARK сега!

Как да купя Illusion of Life (SPARK)

Търсите как да купите Illusion of Life? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Illusion of Life от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SPARK към местни валути

1 Illusion of Life(SPARK) към VND
72.234675
1 Illusion of Life(SPARK) към AUD
A$0.0041724
1 Illusion of Life(SPARK) към GBP
0.0020862
1 Illusion of Life(SPARK) към EUR
0.0023607
1 Illusion of Life(SPARK) към USD
$0.002745
1 Illusion of Life(SPARK) към MYR
RM0.01150155
1 Illusion of Life(SPARK) към TRY
0.11542725
1 Illusion of Life(SPARK) към JPY
¥0.42273
1 Illusion of Life(SPARK) към ARS
ARS$3.97248165
1 Illusion of Life(SPARK) към RUB
0.221796
1 Illusion of Life(SPARK) към INR
0.24372855
1 Illusion of Life(SPARK) към IDR
Rp45.7499817
1 Illusion of Life(SPARK) към PHP
0.16110405
1 Illusion of Life(SPARK) към EGP
￡E.0.1296738
1 Illusion of Life(SPARK) към BRL
R$0.01474065
1 Illusion of Life(SPARK) към CAD
C$0.003843
1 Illusion of Life(SPARK) към BDT
0.3357684
1 Illusion of Life(SPARK) към NGN
3.97248165
1 Illusion of Life(SPARK) към COP
$10.598445
1 Illusion of Life(SPARK) към ZAR
R.0.0475983
1 Illusion of Life(SPARK) към UAH
0.11515275
1 Illusion of Life(SPARK) към TZS
T.Sh.6.76107225
1 Illusion of Life(SPARK) към VES
Bs0.606645
1 Illusion of Life(SPARK) към CLP
$2.58579
1 Illusion of Life(SPARK) към PKR
Rs0.77104305
1 Illusion of Life(SPARK) към KZT
1.4546853
1 Illusion of Life(SPARK) към THB
฿0.088938
1 Illusion of Life(SPARK) към TWD
NT$0.08446365
1 Illusion of Life(SPARK) към AED
د.إ0.01007415
1 Illusion of Life(SPARK) към CHF
Fr0.002196
1 Illusion of Life(SPARK) към HKD
HK$0.02132865
1 Illusion of Life(SPARK) към AMD
֏1.0505115
1 Illusion of Life(SPARK) към MAD
.د.م0.02539125
1 Illusion of Life(SPARK) към MXN
$0.0510021
1 Illusion of Life(SPARK) към SAR
ريال0.01029375
1 Illusion of Life(SPARK) към ETB
Br0.4233339
1 Illusion of Life(SPARK) към KES
KSh0.35462655
1 Illusion of Life(SPARK) към JOD
د.أ0.001946205
1 Illusion of Life(SPARK) към PLN
0.01012905
1 Illusion of Life(SPARK) към RON
лв0.01210545
1 Illusion of Life(SPARK) към SEK
kr0.0260775
1 Illusion of Life(SPARK) към BGN
лв0.00463905
1 Illusion of Life(SPARK) към HUF
Ft0.9233082
1 Illusion of Life(SPARK) към CZK
0.05794695
1 Illusion of Life(SPARK) към KWD
د.ك0.00083997
1 Illusion of Life(SPARK) към ILS
0.00892125
1 Illusion of Life(SPARK) към BOB
Bs0.01896795
1 Illusion of Life(SPARK) към AZN
0.0046665
1 Illusion of Life(SPARK) към TJS
SM0.02528145
1 Illusion of Life(SPARK) към GEL
0.00743895
1 Illusion of Life(SPARK) към AOA
Kz2.51603955
1 Illusion of Life(SPARK) към BHD
.د.ب0.00103212
1 Illusion of Life(SPARK) към BMD
$0.002745
1 Illusion of Life(SPARK) към DKK
kr0.01776015
1 Illusion of Life(SPARK) към HNL
L0.0722484
1 Illusion of Life(SPARK) към MUR
0.1255563
1 Illusion of Life(SPARK) към NAD
$0.0474336
1 Illusion of Life(SPARK) към NOK
kr0.0277794
1 Illusion of Life(SPARK) към NZD
$0.0047763
1 Illusion of Life(SPARK) към PAB
B/.0.002745
1 Illusion of Life(SPARK) към PGK
K0.01155645
1 Illusion of Life(SPARK) към QAR
ر.ق0.0099918
1 Illusion of Life(SPARK) към RSD
дин.0.2791116
1 Illusion of Life(SPARK) към UZS
soʻm33.07228155
1 Illusion of Life(SPARK) към ALL
L0.23005845
1 Illusion of Life(SPARK) към ANG
ƒ0.00491355
1 Illusion of Life(SPARK) към AWG
ƒ0.00491355
1 Illusion of Life(SPARK) към BBD
$0.00549
1 Illusion of Life(SPARK) към BAM
KM0.0046116
1 Illusion of Life(SPARK) към BIF
Fr8.11971
1 Illusion of Life(SPARK) към BND
$0.0035685
1 Illusion of Life(SPARK) към BSD
$0.002745
1 Illusion of Life(SPARK) към JMD
$0.4410117
1 Illusion of Life(SPARK) към KHR
11.0240847
1 Illusion of Life(SPARK) към KMF
Fr1.16937
1 Illusion of Life(SPARK) към LAK
59.67391185
1 Illusion of Life(SPARK) към LKR
රු0.8366211
1 Illusion of Life(SPARK) към MDL
L0.0463905
1 Illusion of Life(SPARK) към MGA
Ar12.3648525
1 Illusion of Life(SPARK) към MOP
P0.02198745
1 Illusion of Life(SPARK) към MVR
0.0419985
1 Illusion of Life(SPARK) към MWK
MK4.76562195
1 Illusion of Life(SPARK) към MZN
MT0.1754055
1 Illusion of Life(SPARK) към NPR
रु0.3897351
1 Illusion of Life(SPARK) към PYG
19.46754
1 Illusion of Life(SPARK) към RWF
Fr3.988485
1 Illusion of Life(SPARK) към SBD
$0.02259135
1 Illusion of Life(SPARK) към SCR
0.0381006
1 Illusion of Life(SPARK) към SRD
$0.1056825
1 Illusion of Life(SPARK) към SVC
$0.02401875
1 Illusion of Life(SPARK) към SZL
L0.04762575
1 Illusion of Life(SPARK) към TMT
m0.0096075
1 Illusion of Life(SPARK) към TND
د.ت0.008062065
1 Illusion of Life(SPARK) към TTD
$0.01858365
1 Illusion of Life(SPARK) към UGX
Sh9.56358
1 Illusion of Life(SPARK) към XAF
Fr1.561905
1 Illusion of Life(SPARK) към XCD
$0.0074115
1 Illusion of Life(SPARK) към XOF
Fr1.561905
1 Illusion of Life(SPARK) към XPF
Fr0.282735
1 Illusion of Life(SPARK) към BWP
P0.0368928
1 Illusion of Life(SPARK) към BZD
$0.00551745
1 Illusion of Life(SPARK) към CVE
$0.26212005
1 Illusion of Life(SPARK) към DJF
Fr0.485865
1 Illusion of Life(SPARK) към DOP
$0.17592705
1 Illusion of Life(SPARK) към DZD
د.ج0.35676765
1 Illusion of Life(SPARK) към FJD
$0.0062037
1 Illusion of Life(SPARK) към GNF
Fr23.867775
1 Illusion of Life(SPARK) към GTQ
Q0.02105415
1 Illusion of Life(SPARK) към GYD
$0.5748579
1 Illusion of Life(SPARK) към ISK
kr0.343125

Illusion of Life ресурс

За по-задълбочено разбиране на Illusion of Life, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Illusion of Life
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Illusion of Life

Колко струва Illusion of Life (SPARK) днес?
Цената в реално време на SPARK в USD е 0.002745 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPARK към USD?
Текущата цена на SPARK към USD е $ 0.002745. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Illusion of Life?
Пазарната капитализация за SPARK е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPARK?
Циркулиращото предлагане на SPARK е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPARK?
SPARK постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPARK?
SPARK достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на SPARK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPARK е $ 69.20K USD.
Ще се повиши ли SPARK тази година?
SPARK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPARK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:42:03 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Illusion of Life (SPARK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SPARK-към-USD

Сума

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0.002745 USD

Търговия на SPARK

SPARK/USDT
$0.002738
$0.002738$0.002738
-0.36%

