Токеномика на Sperax (SPA) Открийте ключова информация за Sperax (SPA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sperax (SPA) Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Официален уебсайт: https://sperax.io/ Бяла книга: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Купете SPA сега!

Токеномика и анализ на цената за Sperax (SPA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sperax (SPA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.83M $ 23.83M $ 23.83M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.19M $ 58.19M $ 58.19M Рекорд за всички времена: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Текуща цена: $ 0.011637 $ 0.011637 $ 0.011637 Научете повече за цената на Sperax (SPA)

Токеномика на Sperax (SPA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sperax (SPA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPA, разгледайте цената в реално време на токените SPA!

Как да купя SPA Интересувате се да добавите Sperax (SPA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SPA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SPA в MEXC сега!

История на цените на Sperax (SPA) Анализирането на историята на цените на SPA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SPA сега!

Прогноза за цената за SPA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SPA? Нашата страница за прогноза за цената SPA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SPA сега!

