Цената в реално време на Smart Pocket днес е 0.009342 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SP в MEXC сега.

Повече за SP

SPценова информация

Какво представлява SP

Официален уебсайт на SP

Токеномика на SP

SP ценова прогноза

SP История

Ръководство за закупуване за SP

Конвертор на валута SP във фиат

SP спот

Smart Pocket цена(SP)

1 SP към USD - цена в реално време:

$0.009342
$0.009342$0.009342
-0.89%1D
Smart Pocket (SP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:51 (UTC+8)

Информация за цената за Smart Pocket (SP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.009112
$ 0.009112$ 0.009112
24-часов нисък
$ 0.011569
$ 0.011569$ 0.011569
24-часов висок

$ 0.009112
$ 0.009112$ 0.009112

$ 0.011569
$ 0.011569$ 0.011569

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-0.70%

-0.89%

-29.89%

-29.89%

Цената в реално време за Smart Pocket (SP) е$ 0.009342. През последните 24 часа SP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.009112 до най-висока стойност $ 0.011569, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SP е $ 0.023315600067172444, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.002919119255657682.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SP има промяна от -0.70% за последния час, -0.89% за 24 часа и -29.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Smart Pocket (SP)

No.1066

$ 9.72M
$ 9.72M$ 9.72M

$ 205.05K
$ 205.05K$ 205.05K

$ 934.20M
$ 934.20M$ 934.20M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Текущата пазарна капитализация на Smart Pocket е $ 9.72M, като 24-часовият обем на търговията е $ 205.05K. Циркулиращото предлагане на SP е 1.04B, като общото предлагане е 100000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 934.20M.

История на цените за Smart Pocket (SP) USD

Проследете промените в цените за Smart Pocket днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00008389-0.89%
30 дни$ +0.009092+3,636.80%
60 дни$ +0.009092+3,636.80%
90 дни$ +0.009092+3,636.80%
Smart Pocket Промяна на цената днес

Днес SP регистрира промяна от $ -0.00008389 (-0.89%), отразяваща последната му пазарна активност.

Smart Pocket 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.009092 (+3,636.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Smart Pocket 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SP отбеляза промяна на $ +0.009092 (+3,636.80%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Smart Pocket 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.009092 (+3,636.80%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Smart Pocket (SP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Smart Pocket сега.

Какво е Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Smart Pocket инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Smart Pocket в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Smart Pocket купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Smart Pocket (USD)

Колко ще струва Smart Pocket (SP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Smart Pocket (SP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Smart Pocket.

Проверете прогнозата за цената за Smart Pocket сега!

Токеномика на Smart Pocket (SP)

Разбирането на токеномиката на Smart Pocket (SP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SP сега!

Как да купя Smart Pocket (SP)

Търсите как да купите Smart Pocket? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Smart Pocket от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SP към местни валути

1 Smart Pocket(SP) към VND
245.83473
1 Smart Pocket(SP) към AUD
A$0.01419984
1 Smart Pocket(SP) към GBP
0.00709992
1 Smart Pocket(SP) към EUR
0.00803412
1 Smart Pocket(SP) към USD
$0.009342
1 Smart Pocket(SP) към MYR
RM0.03914298
1 Smart Pocket(SP) към TRY
0.39273768
1 Smart Pocket(SP) към JPY
¥1.438668
1 Smart Pocket(SP) към ARS
ARS$13.51946214
1 Smart Pocket(SP) към RUB
0.7548336
1 Smart Pocket(SP) към INR
0.82947618
1 Smart Pocket(SP) към IDR
Rp155.69993772
1 Smart Pocket(SP) към PHP
0.5483754
1 Smart Pocket(SP) към EGP
￡E.0.44131608
1 Smart Pocket(SP) към BRL
R$0.05016654
1 Smart Pocket(SP) към CAD
C$0.0130788
1 Smart Pocket(SP) към BDT
1.14271344
1 Smart Pocket(SP) към NGN
13.51946214
1 Smart Pocket(SP) към COP
$36.069462
1 Smart Pocket(SP) към ZAR
R.0.16180344
1 Smart Pocket(SP) към UAH
0.3918969
1 Smart Pocket(SP) към TZS
T.Sh.23.0098131
1 Smart Pocket(SP) към VES
Bs2.064582
1 Smart Pocket(SP) към CLP
$8.800164
1 Smart Pocket(SP) към PKR
Rs2.62407438
1 Smart Pocket(SP) към KZT
4.95069948
1 Smart Pocket(SP) към THB
฿0.30240054
1 Smart Pocket(SP) към TWD
NT$0.28735992
1 Smart Pocket(SP) към AED
د.إ0.03428514
1 Smart Pocket(SP) към CHF
Fr0.0074736
1 Smart Pocket(SP) към HKD
HK$0.07258734
1 Smart Pocket(SP) към AMD
֏3.5751834
1 Smart Pocket(SP) към MAD
.د.م0.0864135
1 Smart Pocket(SP) към MXN
$0.1732941
1 Smart Pocket(SP) към SAR
ريال0.0350325
1 Smart Pocket(SP) към ETB
Br1.44072324
1 Smart Pocket(SP) към KES
KSh1.20689298
1 Smart Pocket(SP) към JOD
د.أ0.006623478
1 Smart Pocket(SP) към PLN
0.03447198
1 Smart Pocket(SP) към RON
лв0.0411048
1 Smart Pocket(SP) към SEK
kr0.08865558
1 Smart Pocket(SP) към BGN
лв0.01578798
1 Smart Pocket(SP) към HUF
Ft3.14115408
1 Smart Pocket(SP) към CZK
0.19702278
1 Smart Pocket(SP) към KWD
د.ك0.002858652
1 Smart Pocket(SP) към ILS
0.0303615
1 Smart Pocket(SP) към BOB
Bs0.06455322
1 Smart Pocket(SP) към AZN
0.0158814
1 Smart Pocket(SP) към TJS
SM0.08603982
1 Smart Pocket(SP) към GEL
0.02531682
1 Smart Pocket(SP) към AOA
Kz8.56278378
1 Smart Pocket(SP) към BHD
.د.ب0.003512592
1 Smart Pocket(SP) към BMD
$0.009342
1 Smart Pocket(SP) към DKK
kr0.06044274
1 Smart Pocket(SP) към HNL
L0.24588144
1 Smart Pocket(SP) към MUR
0.42730308
1 Smart Pocket(SP) към NAD
$0.16142976
1 Smart Pocket(SP) към NOK
kr0.09454104
1 Smart Pocket(SP) към NZD
$0.01625508
1 Smart Pocket(SP) към PAB
B/.0.009342
1 Smart Pocket(SP) към PGK
K0.03932982
1 Smart Pocket(SP) към QAR
ر.ق0.03400488
1 Smart Pocket(SP) към RSD
дин.0.9491472
1 Smart Pocket(SP) към UZS
soʻm112.55419098
1 Smart Pocket(SP) към ALL
L0.78295302
1 Smart Pocket(SP) към ANG
ƒ0.01672218
1 Smart Pocket(SP) към AWG
ƒ0.01672218
1 Smart Pocket(SP) към BBD
$0.018684
1 Smart Pocket(SP) към BAM
KM0.01569456
1 Smart Pocket(SP) към BIF
Fr27.633636
1 Smart Pocket(SP) към BND
$0.0121446
1 Smart Pocket(SP) към BSD
$0.009342
1 Smart Pocket(SP) към JMD
$1.50088572
1 Smart Pocket(SP) към KHR
37.51803252
1 Smart Pocket(SP) към KMF
Fr3.979692
1 Smart Pocket(SP) към LAK
203.08695246
1 Smart Pocket(SP) към LKR
රු2.84725476
1 Smart Pocket(SP) към MDL
L0.1578798
1 Smart Pocket(SP) към MGA
Ar42.081039
1 Smart Pocket(SP) към MOP
P0.07482942
1 Smart Pocket(SP) към MVR
0.1429326
1 Smart Pocket(SP) към MWK
MK16.21873962
1 Smart Pocket(SP) към MZN
MT0.5969538
1 Smart Pocket(SP) към NPR
रु1.32637716
1 Smart Pocket(SP) към PYG
66.253464
1 Smart Pocket(SP) към RWF
Fr13.573926
1 Smart Pocket(SP) към SBD
$0.07688466
1 Smart Pocket(SP) към SCR
0.13050774
1 Smart Pocket(SP) към SRD
$0.359667
1 Smart Pocket(SP) към SVC
$0.0817425
1 Smart Pocket(SP) към SZL
L0.1620837
1 Smart Pocket(SP) към TMT
m0.032697
1 Smart Pocket(SP) към TND
د.ت0.027437454
1 Smart Pocket(SP) към TTD
$0.06324534
1 Smart Pocket(SP) към UGX
Sh32.547528
1 Smart Pocket(SP) към XAF
Fr5.306256
1 Smart Pocket(SP) към XCD
$0.0252234
1 Smart Pocket(SP) към XOF
Fr5.306256
1 Smart Pocket(SP) към XPF
Fr0.962226
1 Smart Pocket(SP) към BWP
P0.12555648
1 Smart Pocket(SP) към BZD
$0.01877742
1 Smart Pocket(SP) към CVE
$0.89019918
1 Smart Pocket(SP) към DJF
Fr1.662876
1 Smart Pocket(SP) към DOP
$0.59872878
1 Smart Pocket(SP) към DZD
د.ج1.2139929
1 Smart Pocket(SP) към FJD
$0.02111292
1 Smart Pocket(SP) към GNF
Fr81.22869
1 Smart Pocket(SP) към GTQ
Q0.07165314
1 Smart Pocket(SP) към GYD
$1.95640164
1 Smart Pocket(SP) към ISK
kr1.16775

За по-задълбочено разбиране на Smart Pocket, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Smart Pocket
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Smart Pocket

Колко струва Smart Pocket (SP) днес?
Цената в реално време на SP в USD е 0.009342 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SP към USD?
Текущата цена на SP към USD е $ 0.009342. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Smart Pocket?
Пазарната капитализация за SP е $ 9.72M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SP?
Циркулиращото предлагане на SP е 1.04B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SP?
SP постигна ATH цена от 0.023315600067172444 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SP?
SP достигна ATL цена от 0.002919119255657682 USD.
Какъв е обемът на търговията на SP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SP е $ 205.05K USD.
Ще се повиши ли SP тази година?
SP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:43:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Smart Pocket (SP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиси, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е" и само за информационни цели, без каквито и да били твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

1 SP = 0.009342 USD

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,727.07
$109,727.07$109,727.07

-0.44%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.20
$3,851.20$3,851.20

-0.25%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03369
$0.03369$0.03369

+4.69%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.20
$3,851.20$3,851.20

-0.25%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,727.07
$109,727.07$109,727.07

-0.44%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5174
$2.5174$2.5174

-0.26%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.55
$1,081.55$1,081.55

-0.26%

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000770
$0.0000770$0.0000770

+54.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09166
$0.09166$0.09166

+816.60%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00061
$0.00061$0.00061

+238.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000475
$0.000475$0.000475

+137.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004197
$0.000000004197$0.000000004197

+54.75%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0031
$0.0031$0.0031

+24.00%