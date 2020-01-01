Токеномика на Sovrun (SOVRN) Открийте ключова информация за Sovrun (SOVRN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sovrun (SOVRN) Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Официален уебсайт: www.sovrun.org Бяла книга: https://litepaper.sovrun.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Купете SOVRN сега!

Токеномика и анализ на цената за Sovrun (SOVRN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sovrun (SOVRN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 166.81M $ 166.81M $ 166.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Рекорд за всички времена: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Текуща цена: $ 0.010006 $ 0.010006 $ 0.010006 Научете повече за цената на Sovrun (SOVRN)

Токеномика на Sovrun (SOVRN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sovrun (SOVRN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOVRN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOVRN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOVRN, разгледайте цената в реално време на токените SOVRN!

Как да купя SOVRN Интересувате се да добавите Sovrun (SOVRN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOVRN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOVRN в MEXC сега!

История на цените на Sovrun (SOVRN) Анализирането на историята на цените на SOVRN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOVRN сега!

Прогноза за цената за SOVRN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOVRN? Нашата страница за прогноза за цената SOVRN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOVRN сега!

