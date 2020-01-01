Токеномика на The Unfettered Souls (SOULS) Открийте ключова информация за The Unfettered Souls (SOULS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Официален уебсайт: https://theunfettered.io/ Бяла книга: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Купете SOULS сега!

Токеномика и анализ на цената за The Unfettered Souls (SOULS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Unfettered Souls (SOULS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 407.48K $ 407.48K $ 407.48K Общо предлагане: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Циркулиращо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 801.00K $ 801.00K $ 801.00K Рекорд за всички времена: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Текуща цена: $ 0.000356 $ 0.000356 $ 0.000356 Научете повече за цената на The Unfettered Souls (SOULS)

Токеномика на The Unfettered Souls (SOULS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Unfettered Souls (SOULS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOULS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOULS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOULS, разгледайте цената в реално време на токените SOULS!

История на цените на The Unfettered Souls (SOULS) Анализирането на историята на цените на SOULS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOULS сега!

