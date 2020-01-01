Токеномика на SoSoValue (SOSO) Открийте ключова информация за SoSoValue (SOSO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SoSoValue (SOSO) SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Официален уебсайт: https://sosovalue.com/ Бяла книга: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Купете SOSO сега!

Токеномика и анализ на цената за SoSoValue (SOSO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SoSoValue (SOSO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.53M $ 64.53M $ 64.53M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (оценка при пълна реализация): $ 560.50M $ 560.50M $ 560.50M Рекорд за всички времена: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Текуща цена: $ 0.5605 $ 0.5605 $ 0.5605 Научете повече за цената на SoSoValue (SOSO)

Токеномика на SoSoValue (SOSO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SoSoValue (SOSO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOSO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOSO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOSO, разгледайте цената в реално време на токените SOSO!

Как да купя SOSO Интересувате се да добавите SoSoValue (SOSO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOSO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOSO в MEXC сега!

История на цените на SoSoValue (SOSO) Анализирането на историята на цените на SOSO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOSO сега!

Прогноза за цената за SOSO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOSO? Нашата страница за прогноза за цената SOSO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOSO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!