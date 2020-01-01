Токеномика на SophiaVerse (SOPHIA) Открийте ключова информация за SophiaVerse (SOPHIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

Токеномика и анализ на цената за SophiaVerse (SOPHIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SophiaVerse (SOPHIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Рекорд за всички времена: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Текуща цена: $ 0.004017 $ 0.004017 $ 0.004017 Научете повече за цената на SophiaVerse (SOPHIA)

Токеномика на SophiaVerse (SOPHIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SophiaVerse (SOPHIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOPHIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOPHIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOPHIA, разгледайте цената в реално време на токените SOPHIA!

Интересувате се да добавите SophiaVerse (SOPHIA) към портфейла си?

История на цените на SophiaVerse (SOPHIA) Анализирането на историята на цените на SOPHIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOPHIA сега!

Прогноза за цената за SOPHIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOPHIA? Нашата страница за прогноза за цената SOPHIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOPHIA сега!

