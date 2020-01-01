Токеномика на SOPH (SOPH) Открийте ключова информация за SOPH (SOPH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SOPH (SOPH) Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Официален уебсайт: https://sophon.xyz Бяла книга: https://docs.sophon.xyz Изследовател на блокове: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a

Токеномика и анализ на цената за SOPH (SOPH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOPH (SOPH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 79.94M $ 79.94M $ 79.94M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 399.70M $ 399.70M $ 399.70M Рекорд за всички времена: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 Текуща цена: $ 0.03997 $ 0.03997 $ 0.03997 Научете повече за цената на SOPH (SOPH)

Токеномика на SOPH (SOPH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SOPH (SOPH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOPH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOPH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOPH, разгледайте цената в реално време на токените SOPH!

История на цените на SOPH (SOPH) Анализирането на историята на цените на SOPH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOPH сега!

Прогноза за цената за SOPH Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOPH? Нашата страница за прогноза за цената SOPH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOPH сега!

