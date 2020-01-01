Токеномика на Sonorus (SONORUS) Открийте ключова информация за Sonorus (SONORUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sonorus (SONORUS) Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Официален уебсайт: https://sonorus.network/ Бяла книга: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Купете SONORUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Sonorus (SONORUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sonorus (SONORUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001380087533197462 $ 0.001380087533197462 $ 0.001380087533197462 Текуща цена: $ 0.001426 $ 0.001426 $ 0.001426 Научете повече за цената на Sonorus (SONORUS)

Токеномика на Sonorus (SONORUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sonorus (SONORUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SONORUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SONORUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SONORUS, разгледайте цената в реално време на токените SONORUS!

Как да купя SONORUS Интересувате се да добавите Sonorus (SONORUS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SONORUS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SONORUS в MEXC сега!

История на цените на Sonorus (SONORUS) Анализирането на историята на цените на SONORUS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SONORUS сега!

Прогноза за цената за SONORUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SONORUS? Нашата страница за прогноза за цената SONORUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SONORUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!