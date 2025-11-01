БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Somnia днес е 0.4013 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOMI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOMI в MEXC сега.Цената в реално време на Somnia днес е 0.4013 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOMI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOMI в MEXC сега.

Повече за SOMI

SOMIценова информация

Какво представлява SOMI

Бяла книга SOMI

Официален уебсайт на SOMI

Токеномика на SOMI

SOMI ценова прогноза

SOMI История

Ръководство за закупуване за SOMI

Конвертор на валута SOMI във фиат

SOMI спот

SOMI USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Somnia Лого

Somnia цена(SOMI)

1 SOMI към USD - цена в реално време:

$0.4018
$0.4018$0.4018
-5.81%1D
USD
Somnia (SOMI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:41:29 (UTC+8)

Информация за цената за Somnia (SOMI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.3727
$ 0.3727$ 0.3727
24-часов нисък
$ 0.436
$ 0.436$ 0.436
24-часов висок

$ 0.3727
$ 0.3727$ 0.3727

$ 0.436
$ 0.436$ 0.436

--
----

--
----

-2.06%

-5.81%

-21.36%

-21.36%

Цената в реално време за Somnia (SOMI) е$ 0.4013. През последните 24 часа SOMI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.3727 до най-висока стойност $ 0.436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOMI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOMI има промяна от -2.06% за последния час, -5.81% за 24 часа и -21.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Somnia (SOMI)

--
----

$ 413.97K
$ 413.97K$ 413.97K

$ 401.30M
$ 401.30M$ 401.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

Текущата пазарна капитализация на Somnia е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 413.97K. Циркулиращото предлагане на SOMI е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 401.30M.

История на цените за Somnia (SOMI) USD

Проследете промените в цените за Somnia днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.024785-5.81%
30 дни$ -0.517-56.30%
60 дни$ +0.3013+301.30%
90 дни$ +0.3013+301.30%
Somnia Промяна на цената днес

Днес SOMI регистрира промяна от $ -0.024785 (-5.81%), отразяваща последната му пазарна активност.

Somnia 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.517 (-56.30%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Somnia 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SOMI отбеляза промяна на $ +0.3013 (+301.30%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Somnia 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.3013 (+301.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Somnia (SOMI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Somnia сега.

Какво е Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Somnia инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SOMI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Somnia в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Somnia купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Somnia (USD)

Колко ще струва Somnia (SOMI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Somnia (SOMI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Somnia.

Проверете прогнозата за цената за Somnia сега!

Токеномика на Somnia (SOMI)

Разбирането на токеномиката на Somnia (SOMI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SOMI сега!

Как да купя Somnia (SOMI)

Търсите как да купите Somnia? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Somnia от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SOMI към местни валути

1 Somnia(SOMI) към VND
10,560.2095
1 Somnia(SOMI) към AUD
A$0.609976
1 Somnia(SOMI) към GBP
0.304988
1 Somnia(SOMI) към EUR
0.345118
1 Somnia(SOMI) към USD
$0.4013
1 Somnia(SOMI) към MYR
RM1.681447
1 Somnia(SOMI) към TRY
16.874665
1 Somnia(SOMI) към JPY
¥61.8002
1 Somnia(SOMI) към ARS
ARS$580.749321
1 Somnia(SOMI) към RUB
32.42504
1 Somnia(SOMI) към INR
35.631427
1 Somnia(SOMI) към IDR
Rp6,688.330658
1 Somnia(SOMI) към PHP
23.552297
1 Somnia(SOMI) към EGP
￡E.18.957412
1 Somnia(SOMI) към BRL
R$2.154981
1 Somnia(SOMI) към CAD
C$0.56182
1 Somnia(SOMI) към BDT
49.087016
1 Somnia(SOMI) към NGN
580.749321
1 Somnia(SOMI) към COP
$1,549.4193
1 Somnia(SOMI) към ZAR
R.6.958542
1 Somnia(SOMI) към UAH
16.834535
1 Somnia(SOMI) към TZS
T.Sh.988.421965
1 Somnia(SOMI) към VES
Bs88.6873
1 Somnia(SOMI) към CLP
$378.0246
1 Somnia(SOMI) към PKR
Rs112.721157
1 Somnia(SOMI) към KZT
212.664922
1 Somnia(SOMI) към THB
฿13.00212
1 Somnia(SOMI) към TWD
NT$12.348001
1 Somnia(SOMI) към AED
د.إ1.472771
1 Somnia(SOMI) към CHF
Fr0.32104
1 Somnia(SOMI) към HKD
HK$3.118101
1 Somnia(SOMI) към AMD
֏153.57751
1 Somnia(SOMI) към MAD
.د.م3.712025
1 Somnia(SOMI) към MXN
$7.456154
1 Somnia(SOMI) към SAR
ريال1.504875
1 Somnia(SOMI) към ETB
Br61.888486
1 Somnia(SOMI) към KES
KSh51.843947
1 Somnia(SOMI) към JOD
د.أ0.2845217
1 Somnia(SOMI) към PLN
1.480797
1 Somnia(SOMI) към RON
лв1.769733
1 Somnia(SOMI) към SEK
kr3.81235
1 Somnia(SOMI) към BGN
лв0.678197
1 Somnia(SOMI) към HUF
Ft134.981268
1 Somnia(SOMI) към CZK
8.471443
1 Somnia(SOMI) към KWD
د.ك0.1227978
1 Somnia(SOMI) към ILS
1.304225
1 Somnia(SOMI) към BOB
Bs2.772983
1 Somnia(SOMI) към AZN
0.68221
1 Somnia(SOMI) към TJS
SM3.695973
1 Somnia(SOMI) към GEL
1.087523
1 Somnia(SOMI) към AOA
Kz367.827567
1 Somnia(SOMI) към BHD
.د.ب0.1508888
1 Somnia(SOMI) към BMD
$0.4013
1 Somnia(SOMI) към DKK
kr2.596411
1 Somnia(SOMI) към HNL
L10.562216
1 Somnia(SOMI) към MUR
18.355462
1 Somnia(SOMI) към NAD
$6.934464
1 Somnia(SOMI) към NOK
kr4.061156
1 Somnia(SOMI) към NZD
$0.698262
1 Somnia(SOMI) към PAB
B/.0.4013
1 Somnia(SOMI) към PGK
K1.689473
1 Somnia(SOMI) към QAR
ر.ق1.460732
1 Somnia(SOMI) към RSD
дин.40.804184
1 Somnia(SOMI) към UZS
soʻm4,834.938647
1 Somnia(SOMI) към ALL
L33.632953
1 Somnia(SOMI) към ANG
ƒ0.718327
1 Somnia(SOMI) към AWG
ƒ0.718327
1 Somnia(SOMI) към BBD
$0.8026
1 Somnia(SOMI) към BAM
KM0.674184
1 Somnia(SOMI) към BIF
Fr1,187.0454
1 Somnia(SOMI) към BND
$0.52169
1 Somnia(SOMI) към BSD
$0.4013
1 Somnia(SOMI) към JMD
$64.472858
1 Somnia(SOMI) към KHR
1,611.644878
1 Somnia(SOMI) към KMF
Fr170.9538
1 Somnia(SOMI) към LAK
8,723.912869
1 Somnia(SOMI) към LKR
රු122.308214
1 Somnia(SOMI) към MDL
L6.78197
1 Somnia(SOMI) към MGA
Ar1,807.65585
1 Somnia(SOMI) към MOP
P3.214413
1 Somnia(SOMI) към MVR
6.13989
1 Somnia(SOMI) към MWK
MK696.700943
1 Somnia(SOMI) към MZN
MT25.64307
1 Somnia(SOMI) към NPR
रु56.976574
1 Somnia(SOMI) към PYG
2,846.0196
1 Somnia(SOMI) към RWF
Fr583.0889
1 Somnia(SOMI) към SBD
$3.302699
1 Somnia(SOMI) към SCR
5.570044
1 Somnia(SOMI) към SRD
$15.45005
1 Somnia(SOMI) към SVC
$3.511375
1 Somnia(SOMI) към SZL
L6.962555
1 Somnia(SOMI) към TMT
m1.40455
1 Somnia(SOMI) към TND
د.ت1.1786181
1 Somnia(SOMI) към TTD
$2.716801
1 Somnia(SOMI) към UGX
Sh1,398.1292
1 Somnia(SOMI) към XAF
Fr228.3397
1 Somnia(SOMI) към XCD
$1.08351
1 Somnia(SOMI) към XOF
Fr228.3397
1 Somnia(SOMI) към XPF
Fr41.3339
1 Somnia(SOMI) към BWP
P5.393472
1 Somnia(SOMI) към BZD
$0.806613
1 Somnia(SOMI) към CVE
$38.320137
1 Somnia(SOMI) към DJF
Fr71.0301
1 Somnia(SOMI) към DOP
$25.719317
1 Somnia(SOMI) към DZD
د.ج52.156961
1 Somnia(SOMI) към FJD
$0.906938
1 Somnia(SOMI) към GNF
Fr3,489.3035
1 Somnia(SOMI) към GTQ
Q3.077971
1 Somnia(SOMI) към GYD
$84.040246
1 Somnia(SOMI) към ISK
kr50.1625

Somnia ресурс

За по-задълбочено разбиране на Somnia, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Somnia
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Somnia

Колко струва Somnia (SOMI) днес?
Цената в реално време на SOMI в USD е 0.4013 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SOMI към USD?
Текущата цена на SOMI към USD е $ 0.4013. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Somnia?
Пазарната капитализация за SOMI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SOMI?
Циркулиращото предлагане на SOMI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SOMI?
SOMI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SOMI?
SOMI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на SOMI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SOMI е $ 413.97K USD.
Ще се повиши ли SOMI тази година?
SOMI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SOMI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:41:29 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Somnia (SOMI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SOMI-към-USD

Сума

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.4013 USD

Търговия на SOMI

SOMI/USDC
$0.4051
$0.4051$0.4051
-4.88%
SOMI/USDT
$0.4018
$0.4018$0.4018
-5.60%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,233.81
$109,233.81$109,233.81

-0.89%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.99
$3,823.99$3,823.99

-0.95%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-9.88%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.95
$184.95$184.95

-1.70%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.99
$3,823.99$3,823.99

-0.95%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,233.81
$109,233.81$109,233.81

-0.89%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.95
$184.95$184.95

-1.70%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4996
$2.4996$2.4996

-0.96%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,077.53
$1,077.53$1,077.53

-0.63%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+46.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09480
$0.09480$0.09480

+848.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00065
$0.00065$0.00065

+261.11%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000571
$0.000571$0.000571

+185.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000070
$0.00000070$0.00000070

+9.37%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003097
$0.0000000000000000000000003097$0.0000000000000000000000003097

+19.16%