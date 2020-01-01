Токеномика на Soldex (SOLX) Открийте ключова информация за Soldex (SOLX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Soldex (SOLX) The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Официален уебсайт: https://soldex.ai/ Бяла книга: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Купете SOLX сега!

Токеномика и анализ на цената за Soldex (SOLX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Soldex (SOLX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.55K $ 77.55K $ 77.55K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Текуща цена: $ 0.00018446 $ 0.00018446 $ 0.00018446 Научете повече за цената на Soldex (SOLX)

Токеномика на Soldex (SOLX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Soldex (SOLX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLX, разгледайте цената в реално време на токените SOLX!

Как да купя SOLX Интересувате се да добавите Soldex (SOLX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOLX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOLX в MEXC сега!

История на цените на Soldex (SOLX) Анализирането на историята на цените на SOLX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOLX сега!

Прогноза за цената за SOLX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLX? Нашата страница за прогноза за цената SOLX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLX сега!

