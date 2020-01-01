Токеномика на Solv Protocol (SOLV) Открийте ключова информация за Solv Protocol (SOLV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Solv Protocol (SOLV) Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Официален уебсайт: https://Solv.finance/?chl=CMC Бяла книга: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Купете SOLV сега!

Токеномика и анализ на цената за Solv Protocol (SOLV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solv Protocol (SOLV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.78M $ 63.78M $ 63.78M Общо предлагане: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B Циркулиращо предлагане: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 415.57M $ 415.57M $ 415.57M Рекорд за всички времена: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Текуща цена: $ 0.04302 $ 0.04302 $ 0.04302 Научете повече за цената на Solv Protocol (SOLV)

Токеномика на Solv Protocol (SOLV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solv Protocol (SOLV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLV, разгледайте цената в реално време на токените SOLV!

Как да купя SOLV Интересувате се да добавите Solv Protocol (SOLV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOLV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOLV в MEXC сега!

История на цените на Solv Protocol (SOLV) Анализирането на историята на цените на SOLV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOLV сега!

Прогноза за цената за SOLV Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLV? Нашата страница за прогноза за цената SOLV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLV сега!

