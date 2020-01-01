Токеномика на SOLS (SOLS) Открийте ключова информация за SOLS (SOLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SOLS (SOLS) Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Официален уебсайт: https://sols.cc/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA Купете SOLS сега!

Токеномика и анализ на цената за SOLS (SOLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOLS (SOLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.7199 $ 0.7199 $ 0.7199 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 Текуща цена: $ 0.00411 $ 0.00411 $ 0.00411 Научете повече за цената на SOLS (SOLS)

Токеномика на SOLS (SOLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SOLS (SOLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOLS, разгледайте цената в реално време на токените SOLS!

Как да купя SOLS Интересувате се да добавите SOLS (SOLS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOLS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOLS в MEXC сега!

История на цените на SOLS (SOLS) Анализирането на историята на цените на SOLS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOLS сега!

Прогноза за цената за SOLS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOLS? Нашата страница за прогноза за цената SOLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOLS сега!

