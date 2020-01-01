Токеномика на Stohn Coin (SOH) Открийте ключова информация за Stohn Coin (SOH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stohn Coin (SOH) Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Официален уебсайт: https://stohncoin.org Бяла книга: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://stohnexplorer.com/ Купете SOH сега!

Токеномика и анализ на цената за Stohn Coin (SOH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stohn Coin (SOH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 192.00K $ 192.00K $ 192.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Текуща цена: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Научете повече за цената на Stohn Coin (SOH)

Токеномика на Stohn Coin (SOH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stohn Coin (SOH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOH, разгледайте цената в реално време на токените SOH!

Как да купя SOH Интересувате се да добавите Stohn Coin (SOH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SOH в MEXC сега!

История на цените на Stohn Coin (SOH) Анализирането на историята на цените на SOH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SOH сега!

Прогноза за цената за SOH Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOH? Нашата страница за прогноза за цената SOH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SOH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!