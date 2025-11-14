Токеномика на Sogni AI (SOGNI)

Открийте ключова информация за Sogni AI (SOGNI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:19:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Sogni AI (SOGNI)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sogni AI (SOGNI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 38.75M
$ 38.75M
Рекорд за всички времена:
$ 0.008512
$ 0.008512
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.003875
$ 0.003875

Информация за Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Официален уебсайт:
https://www.sogni.ai/
Бяла книга:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Изследовател на блокове:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Токеномика на Sogni AI (SOGNI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Sogni AI (SOGNI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой SOGNI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой SOGNI токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOGNI, разгледайте цената в реално време на токените SOGNI!

Как да купя SOGNI

Интересувате се да добавите Sogni AI (SOGNI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SOGNI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Sogni AI (SOGNI)

Анализирането на историята на цените на SOGNI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за SOGNI

Искате ли да знаете какъв път може да поеме SOGNI? Нашата страница за прогноза за цената SOGNI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

