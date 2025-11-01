БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Sogni AI днес е 0.004764 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOGNI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOGNI в MEXC сега.Цената в реално време на Sogni AI днес е 0.004764 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SOGNI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SOGNI в MEXC сега.

Повече за SOGNI

SOGNIценова информация

Какво представлява SOGNI

Бяла книга SOGNI

Официален уебсайт на SOGNI

Токеномика на SOGNI

SOGNI ценова прогноза

SOGNI История

Ръководство за закупуване за SOGNI

Конвертор на валута SOGNI във фиат

SOGNI спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Sogni AI Лого

Sogni AI цена(SOGNI)

1 SOGNI към USD - цена в реално време:

$0.004764
$0.004764$0.004764
+0.56%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:10:39 (UTC+8)

Информация за цената за Sogni AI (SOGNI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.004655
$ 0.004655$ 0.004655
24-часов нисък
$ 0.004796
$ 0.004796$ 0.004796
24-часов висок

$ 0.004655
$ 0.004655$ 0.004655

$ 0.004796
$ 0.004796$ 0.004796

--
----

--
----

+0.54%

+0.56%

-4.95%

-4.95%

Цената в реално време за Sogni AI (SOGNI) е$ 0.004764. През последните 24 часа SOGNI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.004655 до най-висока стойност $ 0.004796, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SOGNI е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SOGNI има промяна от +0.54% за последния час, +0.56% за 24 часа и -4.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 53.83K
$ 53.83K$ 53.83K

$ 47.64M
$ 47.64M$ 47.64M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на Sogni AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 53.83K. Циркулиращото предлагане на SOGNI е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.64M.

История на цените за Sogni AI (SOGNI) USD

Проследете промените в цените за Sogni AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00002653+0.56%
30 дни$ +0.00127+36.34%
60 дни$ +0.000415+9.54%
90 дни$ +0.002055+75.85%
Sogni AI Промяна на цената днес

Днес SOGNI регистрира промяна от $ +0.00002653 (+0.56%), отразяваща последната му пазарна активност.

Sogni AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00127 (+36.34%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Sogni AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SOGNI отбеляза промяна на $ +0.000415 (+9.54%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Sogni AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.002055 (+75.85%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Sogni AI (SOGNI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Sogni AI сега.

Какво е Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Sogni AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SOGNI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Sogni AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Sogni AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Sogni AI (USD)

Колко ще струва Sogni AI (SOGNI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Sogni AI (SOGNI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Sogni AI.

Проверете прогнозата за цената за Sogni AI сега!

Токеномика на Sogni AI (SOGNI)

Разбирането на токеномиката на Sogni AI (SOGNI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SOGNI сега!

Как да купя Sogni AI (SOGNI)

Търсите как да купите Sogni AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Sogni AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SOGNI към местни валути

1 Sogni AI(SOGNI) към VND
125.36466
1 Sogni AI(SOGNI) към AUD
A$0.00724128
1 Sogni AI(SOGNI) към GBP
0.00362064
1 Sogni AI(SOGNI) към EUR
0.00409704
1 Sogni AI(SOGNI) към USD
$0.004764
1 Sogni AI(SOGNI) към MYR
RM0.01996116
1 Sogni AI(SOGNI) към TRY
0.2003262
1 Sogni AI(SOGNI) към JPY
¥0.733656
1 Sogni AI(SOGNI) към ARS
ARS$6.90432228
1 Sogni AI(SOGNI) към RUB
0.3849312
1 Sogni AI(SOGNI) към INR
0.4230432
1 Sogni AI(SOGNI) към IDR
Rp79.39996824
1 Sogni AI(SOGNI) към PHP
0.27969444
1 Sogni AI(SOGNI) към EGP
￡E.0.22500372
1 Sogni AI(SOGNI) към BRL
R$0.02558268
1 Sogni AI(SOGNI) към CAD
C$0.0066696
1 Sogni AI(SOGNI) към BDT
0.58273248
1 Sogni AI(SOGNI) към NGN
6.89431788
1 Sogni AI(SOGNI) към COP
$18.393804
1 Sogni AI(SOGNI) към ZAR
R.0.08256012
1 Sogni AI(SOGNI) към UAH
0.1998498
1 Sogni AI(SOGNI) към TZS
T.Sh.11.7339702
1 Sogni AI(SOGNI) към VES
Bs1.052844
1 Sogni AI(SOGNI) към CLP
$4.487688
1 Sogni AI(SOGNI) към PKR
Rs1.33815996
1 Sogni AI(SOGNI) към KZT
2.52463416
1 Sogni AI(SOGNI) към THB
฿0.15440124
1 Sogni AI(SOGNI) към TWD
NT$0.14654064
1 Sogni AI(SOGNI) към AED
د.إ0.01748388
1 Sogni AI(SOGNI) към CHF
Fr0.0038112
1 Sogni AI(SOGNI) към HKD
HK$0.03701628
1 Sogni AI(SOGNI) към AMD
֏1.8231828
1 Sogni AI(SOGNI) към MAD
.د.م0.044067
1 Sogni AI(SOGNI) към MXN
$0.08841984
1 Sogni AI(SOGNI) към SAR
ريال0.017865
1 Sogni AI(SOGNI) към ETB
Br0.73470408
1 Sogni AI(SOGNI) към KES
KSh0.61546116
1 Sogni AI(SOGNI) към JOD
د.أ0.003377676
1 Sogni AI(SOGNI) към PLN
0.01757916
1 Sogni AI(SOGNI) към RON
лв0.0209616
1 Sogni AI(SOGNI) към SEK
kr0.04521036
1 Sogni AI(SOGNI) към BGN
лв0.00805116
1 Sogni AI(SOGNI) към HUF
Ft1.60241904
1 Sogni AI(SOGNI) към CZK
0.1005204
1 Sogni AI(SOGNI) към KWD
د.ك0.001457784
1 Sogni AI(SOGNI) към ILS
0.015483
1 Sogni AI(SOGNI) към BOB
Bs0.03291924
1 Sogni AI(SOGNI) към AZN
0.0080988
1 Sogni AI(SOGNI) към TJS
SM0.04387644
1 Sogni AI(SOGNI) към GEL
0.01291044
1 Sogni AI(SOGNI) към AOA
Kz4.36663476
1 Sogni AI(SOGNI) към BHD
.د.ب0.001791264
1 Sogni AI(SOGNI) към BMD
$0.004764
1 Sogni AI(SOGNI) към DKK
kr0.03082308
1 Sogni AI(SOGNI) към HNL
L0.12538848
1 Sogni AI(SOGNI) към MUR
0.21790536
1 Sogni AI(SOGNI) към NAD
$0.08232192
1 Sogni AI(SOGNI) към NOK
kr0.04821168
1 Sogni AI(SOGNI) към NZD
$0.00828936
1 Sogni AI(SOGNI) към PAB
B/.0.004764
1 Sogni AI(SOGNI) към PGK
K0.02005644
1 Sogni AI(SOGNI) към QAR
ر.ق0.01734096
1 Sogni AI(SOGNI) към RSD
дин.0.48411768
1 Sogni AI(SOGNI) към UZS
soʻm57.39757716
1 Sogni AI(SOGNI) към ALL
L0.39927084
1 Sogni AI(SOGNI) към ANG
ƒ0.00852756
1 Sogni AI(SOGNI) към AWG
ƒ0.00852756
1 Sogni AI(SOGNI) към BBD
$0.009528
1 Sogni AI(SOGNI) към BAM
KM0.00800352
1 Sogni AI(SOGNI) към BIF
Fr14.091912
1 Sogni AI(SOGNI) към BND
$0.0061932
1 Sogni AI(SOGNI) към BSD
$0.004764
1 Sogni AI(SOGNI) към JMD
$0.76538424
1 Sogni AI(SOGNI) към KHR
19.13250984
1 Sogni AI(SOGNI) към KMF
Fr2.029464
1 Sogni AI(SOGNI) към LAK
103.56521532
1 Sogni AI(SOGNI) към LKR
රු1.45197192
1 Sogni AI(SOGNI) към MDL
L0.0805116
1 Sogni AI(SOGNI) към MGA
Ar21.459438
1 Sogni AI(SOGNI) към MOP
P0.03815964
1 Sogni AI(SOGNI) към MVR
0.0728892
1 Sogni AI(SOGNI) към MWK
MK8.27082804
1 Sogni AI(SOGNI) към MZN
MT0.3044196
1 Sogni AI(SOGNI) към NPR
रु0.67639272
1 Sogni AI(SOGNI) към PYG
33.786288
1 Sogni AI(SOGNI) към RWF
Fr6.922092
1 Sogni AI(SOGNI) към SBD
$0.03920772
1 Sogni AI(SOGNI) към SCR
0.06612432
1 Sogni AI(SOGNI) към SRD
$0.183414
1 Sogni AI(SOGNI) към SVC
$0.041685
1 Sogni AI(SOGNI) към SZL
L0.0826554
1 Sogni AI(SOGNI) към TMT
m0.016674
1 Sogni AI(SOGNI) към TND
د.ت0.013991868
1 Sogni AI(SOGNI) към TTD
$0.03225228
1 Sogni AI(SOGNI) към UGX
Sh16.597776
1 Sogni AI(SOGNI) към XAF
Fr2.705952
1 Sogni AI(SOGNI) към XCD
$0.0128628
1 Sogni AI(SOGNI) към XOF
Fr2.705952
1 Sogni AI(SOGNI) към XPF
Fr0.490692
1 Sogni AI(SOGNI) към BWP
P0.06402816
1 Sogni AI(SOGNI) към BZD
$0.00957564
1 Sogni AI(SOGNI) към CVE
$0.45396156
1 Sogni AI(SOGNI) към DJF
Fr0.847992
1 Sogni AI(SOGNI) към DOP
$0.30532476
1 Sogni AI(SOGNI) към DZD
د.ج0.61917708
1 Sogni AI(SOGNI) към FJD
$0.01076664
1 Sogni AI(SOGNI) към GNF
Fr41.42298
1 Sogni AI(SOGNI) към GTQ
Q0.03653988
1 Sogni AI(SOGNI) към GYD
$0.99767688
1 Sogni AI(SOGNI) към ISK
kr0.5955

Sogni AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Sogni AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Sogni AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Sogni AI

Колко струва Sogni AI (SOGNI) днес?
Цената в реално време на SOGNI в USD е 0.004764 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SOGNI към USD?
Текущата цена на SOGNI към USD е $ 0.004764. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Sogni AI?
Пазарната капитализация за SOGNI е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SOGNI?
Циркулиращото предлагане на SOGNI е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SOGNI?
SOGNI постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SOGNI?
SOGNI достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на SOGNI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SOGNI е $ 53.83K USD.
Ще се повиши ли SOGNI тази година?
SOGNI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SOGNI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:10:39 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Sogni AI (SOGNI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SOGNI-към-USD

Сума

SOGNI
SOGNI
USD
USD

1 SOGNI = 0.004764 USD

Търговия на SOGNI

SOGNI/USDT
$0.004764
$0.004764$0.004764
+0.54%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,102.90
$109,102.90$109,102.90

-1.01%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.33
$3,825.33$3,825.33

-0.92%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03082
$0.03082$0.03082

-4.22%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

-1.45%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.33
$3,825.33$3,825.33

-0.92%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,102.90
$109,102.90$109,102.90

-1.01%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.42
$185.42$185.42

-1.45%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5012
$2.5012$2.5012

-0.90%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,077.48
$1,077.48$1,077.48

-0.63%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000735
$0.0000735$0.0000735

+47.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09937
$0.09937$0.09937

+893.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00068
$0.00068$0.00068

+277.77%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000520
$0.000520$0.000520

+160.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004329
$0.000000004329$0.000000004329

+59.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0033
$0.0033$0.0033

+32.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007788
$0.0000000000007788$0.0000000000007788

+39.07%