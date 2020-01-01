Токеномика на SNX (SNX) Открийте ключова информация за SNX (SNX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SNX (SNX) Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Официален уебсайт: https://www.synthetix.io/ Бяла книга: https://docs.synthetix.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Купете SNX сега!

Токеномика и анализ на цената за SNX (SNX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SNX (SNX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 216.25M $ 216.25M $ 216.25M Общо предлагане: $ 339.89M $ 339.89M $ 339.89M Циркулиращо предлагане: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 213.99M $ 213.99M $ 213.99M Рекорд за всички времена: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Текуща цена: $ 0.6296 $ 0.6296 $ 0.6296 Научете повече за цената на SNX (SNX)

Токеномика на SNX (SNX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SNX (SNX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNX, разгледайте цената в реално време на токените SNX!

Как да купя SNX Интересувате се да добавите SNX (SNX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SNX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SNX в MEXC сега!

История на цените на SNX (SNX) Анализирането на историята на цените на SNX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SNX сега!

Прогноза за цената за SNX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNX? Нашата страница за прогноза за цената SNX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!