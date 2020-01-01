Токеномика на Sensay (SNSY) Открийте ключова информация за Sensay (SNSY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sensay (SNSY) Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Официален уебсайт: https://www.snsy.ai/ Бяла книга: https://docs.snsy.ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Купете SNSY сега!

Токеномика и анализ на цената за Sensay (SNSY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sensay (SNSY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.42M $ 19.42M $ 19.42M Рекорд за всички времена: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Текуща цена: $ 0.001942 $ 0.001942 $ 0.001942 Научете повече за цената на Sensay (SNSY)

Токеномика на Sensay (SNSY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sensay (SNSY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNSY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNSY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNSY, разгледайте цената в реално време на токените SNSY!

Как да купя SNSY Интересувате се да добавите Sensay (SNSY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SNSY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SNSY в MEXC сега!

История на цените на Sensay (SNSY) Анализирането на историята на цените на SNSY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SNSY сега!

Прогноза за цената за SNSY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNSY? Нашата страница за прогноза за цената SNSY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNSY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!