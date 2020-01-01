Токеномика на Solana Name Service (SNS) Открийте ключова информация за Solana Name Service (SNS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like "yourname.sol," SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Официален уебсайт: https://www.sns.id Бяла книга: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3

Токеномика и анализ на цената за Solana Name Service (SNS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Solana Name Service (SNS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.60M Рекорд за всички времена: $ 0.008 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001791754194935212 Текуща цена: $ 0.00206

Токеномика на Solana Name Service (SNS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Solana Name Service (SNS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Как да купя SNS Интересувате се да добавите Solana Name Service (SNS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SNS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Solana Name Service (SNS) Анализирането на историята на цените на SNS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за SNS Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNS? Нашата страница за прогноза за цената SNS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

