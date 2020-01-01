Токеномика на StarryNift (SNIFT) Открийте ключова информация за StarryNift (SNIFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за StarryNift (SNIFT) StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. Официален уебсайт: https://starrynift.art/ Бяла книга: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 Купете SNIFT сега!

Токеномика и анализ на цената за StarryNift (SNIFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за StarryNift (SNIFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 Текуща цена: $ 0.00691 $ 0.00691 $ 0.00691 Научете повече за цената на StarryNift (SNIFT)

Токеномика на StarryNift (SNIFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на StarryNift (SNIFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNIFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNIFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNIFT, разгледайте цената в реално време на токените SNIFT!

Как да купя SNIFT Интересувате се да добавите StarryNift (SNIFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SNIFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SNIFT в MEXC сега!

История на цените на StarryNift (SNIFT) Анализирането на историята на цените на SNIFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SNIFT сега!

Прогноза за цената за SNIFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNIFT? Нашата страница за прогноза за цената SNIFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNIFT сега!

