Информация за Spain National Fan (SNFT) The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Официален уебсайт: https://www.bitci.com/ Изследовател на блокове: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Купете SNFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Spain National Fan (SNFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Spain National Fan (SNFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 601.67K $ 601.67K $ 601.67K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Рекорд за всички времена: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Текуща цена: $ 0.02627 $ 0.02627 $ 0.02627 Научете повече за цената на Spain National Fan (SNFT)

Токеномика на Spain National Fan (SNFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Spain National Fan (SNFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNFT, разгледайте цената в реално време на токените SNFT!

История на цените на Spain National Fan (SNFT) Анализирането на историята на цените на SNFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SNFT сега!

Прогноза за цената за SNFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SNFT? Нашата страница за прогноза за цената SNFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SNFT сега!

