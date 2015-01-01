Токеномика на Snapmuse.io (SMX) Открийте ключова информация за Snapmuse.io (SMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Snapmuse.io (SMX) Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Официален уебсайт: https://snapmuse.io/ Бяла книга: https://snapmuse.io/lightpaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Купете SMX сега!

Токеномика и анализ на цената за Snapmuse.io (SMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Snapmuse.io (SMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 793.50K $ 793.50K $ 793.50K Рекорд за всички времена: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Текуща цена: $ 0.001587 $ 0.001587 $ 0.001587 Научете повече за цената на Snapmuse.io (SMX)

Токеномика на Snapmuse.io (SMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Snapmuse.io (SMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMX, разгледайте цената в реално време на токените SMX!

Как да купя SMX Интересувате се да добавите Snapmuse.io (SMX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SMX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SMX в MEXC сега!

История на цените на Snapmuse.io (SMX) Анализирането на историята на цените на SMX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SMX сега!

Прогноза за цената за SMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMX? Нашата страница за прогноза за цената SMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMX сега!

