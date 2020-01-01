Токеномика на Real Smurf Cat (SMURFCAT) Открийте ключова информация за Real Smurf Cat (SMURFCAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Официален уебсайт: https://smurfcat.eth.limo Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Купете SMURFCAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Real Smurf Cat (SMURFCAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Real Smurf Cat (SMURFCAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Текуща цена: $ 0.00004782 $ 0.00004782 $ 0.00004782 Научете повече за цената на Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Токеномика на Real Smurf Cat (SMURFCAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Real Smurf Cat (SMURFCAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMURFCAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMURFCAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMURFCAT, разгледайте цената в реално време на токените SMURFCAT!

Как да купя SMURFCAT Интересувате се да добавите Real Smurf Cat (SMURFCAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SMURFCAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SMURFCAT в MEXC сега!

История на цените на Real Smurf Cat (SMURFCAT) Анализирането на историята на цените на SMURFCAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SMURFCAT сега!

Прогноза за цената за SMURFCAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMURFCAT? Нашата страница за прогноза за цената SMURFCAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMURFCAT сега!

