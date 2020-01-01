Токеномика на Swarm Markets (SMT) Открийте ключова информация за Swarm Markets (SMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Swarm Markets (SMT) Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Официален уебсайт: https://swarm.com/ Бяла книга: https://docs.swarm.markets Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Купете SMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Swarm Markets (SMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swarm Markets (SMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0646 $ 0.0646 $ 0.0646 Научете повече за цената на Swarm Markets (SMT)

Токеномика на Swarm Markets (SMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swarm Markets (SMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMT, разгледайте цената в реално време на токените SMT!

Как да купя SMT Интересувате се да добавите Swarm Markets (SMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SMT в MEXC сега!

История на цените на Swarm Markets (SMT) Анализирането на историята на цените на SMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SMT сега!

Прогноза за цената за SMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMT? Нашата страница за прогноза за цената SMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!