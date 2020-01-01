Токеномика на Smell Token (SML) Открийте ключова информация за Smell Token (SML), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smell Token (SML) Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Официален уебсайт: https://www.smelltoken.com/ Бяла книга: https://www.smelltoken.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Купете SML сега!

Токеномика и анализ на цената за Smell Token (SML) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smell Token (SML), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Рекорд за всички времена: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Текуща цена: $ 0.0002168 $ 0.0002168 $ 0.0002168 Научете повече за цената на Smell Token (SML)

Токеномика на Smell Token (SML): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smell Token (SML) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SML токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SML токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SML, разгледайте цената в реално време на токените SML!

Как да купя SML Интересувате се да добавите Smell Token (SML) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SML, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SML в MEXC сега!

История на цените на Smell Token (SML) Анализирането на историята на цените на SML помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SML сега!

Прогноза за цената за SML Искате ли да знаете какъв път може да поеме SML? Нашата страница за прогноза за цената SML съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SML сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!