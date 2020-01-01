Токеномика на Smart Blockchain (SMART) Открийте ключова информация за Smart Blockchain (SMART), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smart Blockchain (SMART) Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Официален уебсайт: https://smartblockchain.com/en/ Бяла книга: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Изследовател на блокове: https://smartexplorer.com/ Купете SMART сега!

Токеномика и анализ на цената за Smart Blockchain (SMART) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smart Blockchain (SMART), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.42B $ 64.42B $ 64.42B Рекорд за всички времена: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Текуща цена: $ 0.007158 $ 0.007158 $ 0.007158 Научете повече за цената на Smart Blockchain (SMART)

Токеномика на Smart Blockchain (SMART): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smart Blockchain (SMART) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SMART токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SMART токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SMART, разгледайте цената в реално време на токените SMART!

Как да купя SMART Интересувате се да добавите Smart Blockchain (SMART) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SMART, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SMART в MEXC сега!

История на цените на Smart Blockchain (SMART) Анализирането на историята на цените на SMART помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SMART сега!

Прогноза за цената за SMART Искате ли да знаете какъв път може да поеме SMART? Нашата страница за прогноза за цената SMART съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SMART сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!