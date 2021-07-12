Токеномика на Smooth Love Potion (SLP) Открийте ключова информация за Smooth Love Potion (SLP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Официален уебсайт: https://axieinfinity.com/ Бяла книга: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Купете SLP сега!

Токеномика и анализ на цената за Smooth Love Potion (SLP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Smooth Love Potion (SLP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.82M $ 64.82M $ 64.82M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 35.97B $ 35.97B $ 35.97B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Текуща цена: $ 0.001802 $ 0.001802 $ 0.001802 Научете повече за цената на Smooth Love Potion (SLP)

Токеномика на Smooth Love Potion (SLP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Smooth Love Potion (SLP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLP, разгледайте цената в реално време на токените SLP!

Как да купя SLP Интересувате се да добавите Smooth Love Potion (SLP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SLP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SLP в MEXC сега!

История на цените на Smooth Love Potion (SLP) Анализирането на историята на цените на SLP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SLP сега!

Прогноза за цената за SLP Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLP? Нашата страница за прогноза за цената SLP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLP сега!

