Информация за Slingshot (SLING) Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. Официален уебсайт: https://slingshotdao.com/ Бяла книга: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Купете SLING сега!

Токеномика и анализ на цената за Slingshot (SLING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Slingshot (SLING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 139.65K $ 139.65K $ 139.65K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Рекорд за всички времена: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 Текуща цена: $ 0.0007489 $ 0.0007489 $ 0.0007489 Научете повече за цената на Slingshot (SLING)

Токеномика на Slingshot (SLING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Slingshot (SLING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SLING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SLING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SLING, разгледайте цената в реално време на токените SLING!

Как да купя SLING Интересувате се да добавите Slingshot (SLING) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SLING, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SLING в MEXC сега!

История на цените на Slingshot (SLING) Анализирането на историята на цените на SLING помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SLING сега!

Прогноза за цената за SLING Искате ли да знаете какъв път може да поеме SLING? Нашата страница за прогноза за цената SLING съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SLING сега!

