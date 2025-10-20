Цената в реално време на SKX днес е 0.47951 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SKX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SKX в MEXC сега.Цената в реално време на SKX днес е 0.47951 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SKX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SKX в MEXC сега.

Повече за SKX

SKXценова информация

Бяла книга SKX

Официален уебсайт на SKX

Токеномика на SKX

SKX ценова прогноза

SKX История

Ръководство за закупуване за SKX

Конвертор на валута SKX във фиат

SKX спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

SKX Лого

SKX цена(SKX)

1 SKX към USD - цена в реално време:

$0.47951
$0.47951$0.47951
+1.61%1D
USD
SKX (SKX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-20 16:12:50 (UTC+8)

Информация за цената за SKX (SKX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666
24-часов нисък
$ 0.52586
$ 0.52586$ 0.52586
24-часов висок

$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666

$ 0.52586
$ 0.52586$ 0.52586

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

-1.18%

+1.61%

-32.57%

-32.57%

Цената в реално време за SKX (SKX) е$ 0.47951. През последните 24 часа SKX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.36666 до най-висока стойност $ 0.52586, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKX е $ 2.9071059942900916, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.012645799433479828.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SKX има промяна от -1.18% за последния час, +1.61% за 24 часа и -32.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SKX (SKX)

No.3749

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 141.48K
$ 141.48K$ 141.48K

$ 47.95M
$ 47.95M$ 47.95M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

Текущата пазарна капитализация на SKX е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 141.48K. Циркулиращото предлагане на SKX е 0.00, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.95M.

История на цените за SKX (SKX) USD

Проследете промените в цените за SKX днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0075978+1.61%
30 дни$ -0.01296-2.64%
60 дни$ +0.46044+2,414.47%
90 дни$ +0.45449+1,816.50%
SKX Промяна на цената днес

Днес SKX регистрира промяна от $ +0.0075978 (+1.61%), отразяваща последната му пазарна активност.

SKX 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01296 (-2.64%), което показва краткосрочното представяне на токена.

SKX 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SKX отбеляза промяна на $ +0.46044 (+2,414.47%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

SKX 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.45449 (+1,816.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SKX (SKX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за SKX сега.

Какво е SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите SKX инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SKX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за SKX в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано SKX купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за SKX (USD)

Колко ще струва SKX (SKX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от SKX (SKX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за SKX.

Проверете прогнозата за цената за SKX сега!

Токеномика на SKX (SKX)

Разбирането на токеномиката на SKX (SKX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SKX сега!

Как да купя SKX (SKX)

Търсите как да купите SKX? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите SKX от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SKX към местни валути

1 SKX(SKX) към VND
12,618.30565
1 SKX(SKX) към AUD
A$0.7336503
1 SKX(SKX) към GBP
0.3548374
1 SKX(SKX) към EUR
0.4075835
1 SKX(SKX) към USD
$0.47951
1 SKX(SKX) към MYR
RM2.0235322
1 SKX(SKX) към TRY
20.1154445
1 SKX(SKX) към JPY
¥71.9265
1 SKX(SKX) към ARS
ARS$698.9913172
1 SKX(SKX) към RUB
39.0512944
1 SKX(SKX) към INR
42.1393388
1 SKX(SKX) към IDR
Rp7,991.8301366
1 SKX(SKX) към PHP
27.8835065
1 SKX(SKX) към EGP
￡E.22.7815201
1 SKX(SKX) към BRL
R$2.6037393
1 SKX(SKX) към CAD
C$0.671314
1 SKX(SKX) към BDT
58.5194004
1 SKX(SKX) към NGN
705.1578158
1 SKX(SKX) към COP
$1,851.38811
1 SKX(SKX) към ZAR
R.8.3051132
1 SKX(SKX) към UAH
20.0531082
1 SKX(SKX) към TZS
T.Sh.1,181.0571055
1 SKX(SKX) към VES
Bs96.38151
1 SKX(SKX) към CLP
$456.49352
1 SKX(SKX) към PKR
Rs136.0273968
1 SKX(SKX) към KZT
258.4942508
1 SKX(SKX) към THB
฿15.7087476
1 SKX(SKX) към TWD
NT$14.673006
1 SKX(SKX) към AED
د.إ1.7598017
1 SKX(SKX) към CHF
Fr0.3788129
1 SKX(SKX) към HKD
HK$3.7209976
1 SKX(SKX) към AMD
֏184.4962676
1 SKX(SKX) към MAD
.د.م4.3923116
1 SKX(SKX) към MXN
$8.8133938
1 SKX(SKX) към SAR
ريال1.7981625
1 SKX(SKX) към ETB
Br71.4182194
1 SKX(SKX) към KES
KSh62.0533891
1 SKX(SKX) към JOD
د.أ0.33997259
1 SKX(SKX) към PLN
1.7406213
1 SKX(SKX) към RON
лв2.0906636
1 SKX(SKX) към SEK
kr4.5169842
1 SKX(SKX) към BGN
лв0.8007817
1 SKX(SKX) към HUF
Ft160.15634
1 SKX(SKX) към CZK
9.9881933
1 SKX(SKX) към KWD
د.ك0.14673006
1 SKX(SKX) към ILS
1.582383
1 SKX(SKX) към BOB
Bs3.3182092
1 SKX(SKX) към AZN
0.815167
1 SKX(SKX) към TJS
SM4.4306724
1 SKX(SKX) към GEL
1.294677
1 SKX(SKX) към AOA
Kz437.1069307
1 SKX(SKX) към BHD
.د.ب0.18029576
1 SKX(SKX) към BMD
$0.47951
1 SKX(SKX) към DKK
kr3.068864
1 SKX(SKX) към HNL
L12.6159081
1 SKX(SKX) към MUR
21.5923353
1 SKX(SKX) към NAD
$8.3770397
1 SKX(SKX) към NOK
kr4.8142804
1 SKX(SKX) към NZD
$0.8343474
1 SKX(SKX) към PAB
B/.0.47951
1 SKX(SKX) към PGK
K2.0475077
1 SKX(SKX) към QAR
ر.ق1.7502115
1 SKX(SKX) към RSD
дин.48.1763697
1 SKX(SKX) към UZS
soʻm5,847.6819912
1 SKX(SKX) към ALL
L39.7130182
1 SKX(SKX) към ANG
ƒ0.8583229
1 SKX(SKX) към AWG
ƒ0.863118
1 SKX(SKX) към BBD
$0.95902
1 SKX(SKX) към BAM
KM0.8007817
1 SKX(SKX) към BIF
Fr1,414.07499
1 SKX(SKX) към BND
$0.6185679
1 SKX(SKX) към BSD
$0.47951
1 SKX(SKX) към JMD
$77.2154953
1 SKX(SKX) към KHR
1,933.5041975
1 SKX(SKX) към KMF
Fr202.35322
1 SKX(SKX) към LAK
10,424.1302263
1 SKX(SKX) към LKR
රු145.4785389
1 SKX(SKX) към MDL
L8.1133092
1 SKX(SKX) към MGA
Ar2,140.6669028
1 SKX(SKX) към MOP
P3.8408751
1 SKX(SKX) към MVR
7.336503
1 SKX(SKX) към MWK
MK832.4821061
1 SKX(SKX) към MZN
MT30.6454841
1 SKX(SKX) към NPR
रु67.6684512
1 SKX(SKX) към PYG
3,400.68492
1 SKX(SKX) към RWF
Fr696.72803
1 SKX(SKX) към SBD
$3.9463673
1 SKX(SKX) към SCR
7.0104362
1 SKX(SKX) към SRD
$18.8974891
1 SKX(SKX) към SVC
$4.2005076
1 SKX(SKX) към SZL
L8.3722446
1 SKX(SKX) към TMT
m1.678285
1 SKX(SKX) към TND
د.ت1.40256675
1 SKX(SKX) към TTD
$3.2558729
1 SKX(SKX) към UGX
Sh1,676.36696
1 SKX(SKX) към XAF
Fr269.48462
1 SKX(SKX) към XCD
$1.294677
1 SKX(SKX) към XOF
Fr269.48462
1 SKX(SKX) към XPF
Fr48.91002
1 SKX(SKX) към BWP
P6.4350242
1 SKX(SKX) към BZD
$0.9638151
1 SKX(SKX) към CVE
$45.3184901
1 SKX(SKX) към DJF
Fr85.35278
1 SKX(SKX) към DOP
$30.3865487
1 SKX(SKX) към DZD
د.ج61.9718724
1 SKX(SKX) към FJD
$1.0980779
1 SKX(SKX) към GNF
Fr4,169.33945
1 SKX(SKX) към GTQ
Q3.6778417
1 SKX(SKX) към GYD
$100.5005009
1 SKX(SKX) към ISK
kr58.02071

SKX ресурс

За по-задълбочено разбиране на SKX, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на SKX
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно SKX

Колко струва SKX (SKX) днес?
Цената в реално време на SKX в USD е 0.47951 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SKX към USD?
Текущата цена на SKX към USD е $ 0.47951. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на SKX?
Пазарната капитализация за SKX е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SKX?
Циркулиращото предлагане на SKX е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SKX?
SKX постигна ATH цена от 2.9071059942900916 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SKX?
SKX достигна ATL цена от 0.012645799433479828 USD.
Какъв е обемът на търговията на SKX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SKX е $ 141.48K USD.
Ще се повиши ли SKX тази година?
SKX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SKX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-20 16:12:50 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за SKX (SKX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-19 17:50:26Индустриални актуализации
Настроението на крипто пазара излиза от зоната на "екстремен страх", Индексът на страх и алчност в момента е на 29
10-19 14:26:41Индустриални актуализации
Криптопазарът търгува странично, общата пазарна капитализация в момента е $3.723 трилиона
10-19 04:16:21Индустриални актуализации
Класация на активността на публичните блокчейни за последните 7 дни: Solana запазва първото място
10-18 16:36:53Индустриални актуализации
Индексът на страх и алчност в криптовалутите в момента е 23, все още в зоната на екстремен страх
10-18 09:33:00Индустриални актуализации
24-часовите глобални ликвидации нарастват до 1,02 милиарда долара, Bitcoin достига най-ниската си цена от началото на юли
10-17 19:52:08Индустриални актуализации
Глобалното търсене на избягване на риска нараства поради проблеми с необслужвани кредити в две американски банки

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор SKX-към-USD

Сума

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.47951 USD

Търговия на SKX

SKX/USDT
$0.47951
$0.47951$0.47951
+1.61%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси