SKX цена(SKX)
Цената в реално време за SKX (SKX) е$ 0.47951. През последните 24 часа SKX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.36666 до най-висока стойност $ 0.52586, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SKX е $ 2.9071059942900916, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.012645799433479828.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SKX има промяна от -1.18% за последния час, +1.61% за 24 часа и -32.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на SKX е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 141.48K. Циркулиращото предлагане на SKX е 0.00, като общото предлагане е 100000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.95M.
Проследете промените в цените за SKX днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.0075978
|+1.61%
|30 дни
|$ -0.01296
|-2.64%
|60 дни
|$ +0.46044
|+2,414.47%
|90 дни
|$ +0.45449
|+1,816.50%
Днес SKX регистрира промяна от $ +0.0075978 (+1.61%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01296 (-2.64%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни SKX отбеляза промяна на $ +0.46044 (+2,414.47%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.45449 (+1,816.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на SKX (SKX) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за SKX сега.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
За по-задълбочено разбиране на SKX, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
