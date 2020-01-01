Токеномика на SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Открийте ключова информация за SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) SKOP MERGES THE SKULL WITH THE ICONIC CHARM OF PEPE, SOLIDIFYING ITS REIGN IN THE CRYPTO UNIVERSE. Официален уебсайт: https://linktr.ee/trystannft Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 Купете SKOP сега!

Токеномика и анализ на цената за SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Рекорд за всички времена: $ 0.13499 $ 0.13499 $ 0.13499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 Текуща цена: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Научете повече за цената на SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Токеномика на SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKOP, разгледайте цената в реално време на токените SKOP!

Как да купя SKOP Интересувате се да добавите SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SKOP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SKOP в MEXC сега!

История на цените на SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Анализирането на историята на цените на SKOP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SKOP сега!

Прогноза за цената за SKOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKOP? Нашата страница за прогноза за цената SKOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKOP сега!

