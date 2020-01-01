Токеномика на SKALE (SKL) Открийте ключова информация за SKALE (SKL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SKALE (SKL) SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Официален уебсайт: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Бяла книга: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Купете SKL сега!

Токеномика и анализ на цената за SKALE (SKL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SKALE (SKL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 121.74M $ 121.74M $ 121.74M Общо предлагане: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Циркулиращо предлагане: $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B FDV (оценка при пълна реализация): $ 143.43M $ 143.43M $ 143.43M Рекорд за всички времена: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Текуща цена: $ 0.02049 $ 0.02049 $ 0.02049 Научете повече за цената на SKALE (SKL)

Токеномика на SKALE (SKL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SKALE (SKL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKL, разгледайте цената в реално време на токените SKL!

Как да купя SKL Интересувате се да добавите SKALE (SKL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SKL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SKL в MEXC сега!

История на цените на SKALE (SKL) Анализирането на историята на цените на SKL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SKL сега!

Прогноза за цената за SKL Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKL? Нашата страница за прогноза за цената SKL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!