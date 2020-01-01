Токеномика на SKI MASK DOG (SKI) Открийте ключова информация за SKI MASK DOG (SKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SKI MASK DOG (SKI) Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Официален уебсайт: https://skimaskdog.tech Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Купете SKI сега!

Токеномика и анализ на цената за SKI MASK DOG (SKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SKI MASK DOG (SKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 58.09M $ 58.09M $ 58.09M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 58.71M $ 58.71M $ 58.71M Рекорд за всички времена: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Текуща цена: $ 0.05871 $ 0.05871 $ 0.05871 Научете повече за цената на SKI MASK DOG (SKI)

Токеномика на SKI MASK DOG (SKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SKI MASK DOG (SKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKI, разгледайте цената в реално време на токените SKI!

История на цените на SKI MASK DOG (SKI) Анализирането на историята на цените на SKI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SKI сега!

Прогноза за цената за SKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKI? Нашата страница за прогноза за цената SKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKI сега!

