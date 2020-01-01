Токеномика на Skate (SKATE) Открийте ключова информация за Skate (SKATE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Skate (SKATE) Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Официален уебсайт: https://skatechain.org Бяла книга: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Купете SKATE сега!

Токеномика и анализ на цената за Skate (SKATE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Skate (SKATE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.29M $ 11.29M $ 11.29M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 212.70M $ 212.70M $ 212.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.08M $ 53.08M $ 53.08M Рекорд за всички времена: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Текуща цена: $ 0.05308 $ 0.05308 $ 0.05308 Научете повече за цената на Skate (SKATE)

Токеномика на Skate (SKATE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Skate (SKATE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SKATE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SKATE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SKATE, разгледайте цената в реално време на токените SKATE!

Как да купя SKATE Интересувате се да добавите Skate (SKATE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SKATE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SKATE в MEXC сега!

История на цените на Skate (SKATE) Анализирането на историята на цените на SKATE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SKATE сега!

Прогноза за цената за SKATE Искате ли да знаете какъв път може да поеме SKATE? Нашата страница за прогноза за цената SKATE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SKATE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!