Токеномика на SinVerse (SIN) Открийте ключова информация за SinVerse (SIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SinVerse (SIN) The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Официален уебсайт: https://sinverse.com/ Бяла книга: https://sinverse.com/documents Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Купете SIN сега!

Токеномика и анализ на цената за SinVerse (SIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SinVerse (SIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 981.22K $ 981.22K $ 981.22K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 825.94M $ 825.94M $ 825.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Рекорд за всички времена: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Текуща цена: $ 0.001188 $ 0.001188 $ 0.001188 Научете повече за цената на SinVerse (SIN)

Токеномика на SinVerse (SIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SinVerse (SIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIN, разгледайте цената в реално време на токените SIN!

Как да купя SIN Интересувате се да добавите SinVerse (SIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SIN в MEXC сега!

История на цените на SinVerse (SIN) Анализирането на историята на цените на SIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SIN сега!

Прогноза за цената за SIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIN? Нашата страница за прогноза за цената SIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!