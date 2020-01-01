Токеномика на Homer Simpson (SIMPSON) Открийте ключова информация за Homer Simpson (SIMPSON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Homer Simpson (SIMPSON) Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains! Официален уебсайт: https://homersimpson.fun/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 Купете SIMPSON сега!

Токеномика и анализ на цената за Homer Simpson (SIMPSON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Homer Simpson (SIMPSON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.09K $ 16.09K $ 16.09K Рекорд за всички времена: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 Текуща цена: $ 0.0000000000000383 $ 0.0000000000000383 $ 0.0000000000000383 Научете повече за цената на Homer Simpson (SIMPSON)

Токеномика на Homer Simpson (SIMPSON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Homer Simpson (SIMPSON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIMPSON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIMPSON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIMPSON, разгледайте цената в реално време на токените SIMPSON!

Как да купя SIMPSON Интересувате се да добавите Homer Simpson (SIMPSON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SIMPSON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате SIMPSON в MEXC сега!

История на цените на Homer Simpson (SIMPSON) Анализирането на историята на цените на SIMPSON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SIMPSON сега!

Прогноза за цената за SIMPSON Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIMPSON? Нашата страница за прогноза за цената SIMPSON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SIMPSON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!