Токеномика на Simon the Gator (SIMON)

Токеномика на Simon the Gator (SIMON)

Открийте ключова информация за Simon the Gator (SIMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:47:51 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Simon the Gator (SIMON)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Simon the Gator (SIMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 50.12K
$ 50.12K$ 50.12K
Общо предлагане:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 646.75M
$ 646.75M$ 646.75M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 53.48K
$ 53.48K$ 53.48K
Рекорд за всички времена:
$ 0.003649
$ 0.003649$ 0.003649
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000077306557849809
$ 0.000077306557849809$ 0.000077306557849809
Текуща цена:
$ 0.0000775
$ 0.0000775$ 0.0000775

Информация за Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Официален уебсайт:
https://simonthegator.com/
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Токеномика на Simon the Gator (SIMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Simon the Gator (SIMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой SIMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой SIMON токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIMON, разгледайте цената в реално време на токените SIMON!

Как да купя SIMON

Интересувате се да добавите Simon the Gator (SIMON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на SIMON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Simon the Gator (SIMON)

Анализирането на историята на цените на SIMON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за SIMON

Искате ли да знаете какъв път може да поеме SIMON? Нашата страница за прогноза за цената SIMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност