Цената в реално време на Simon the Gator днес е 0.000106 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SIMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SIMON в MEXC сега.

Simon the Gator Лого

Simon the Gator цена(SIMON)

1 SIMON към USD - цена в реално време:

$0.0001063
$0.0001063$0.0001063
+7.04%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:41:15 (UTC+8)

Информация за цената за Simon the Gator (SIMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000953
$ 0.0000953$ 0.0000953
24-часов нисък
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
24-часов висок

$ 0.0000953
$ 0.0000953$ 0.0000953

$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+3.31%

+7.04%

-10.33%

-10.33%

Цената в реално време за Simon the Gator (SIMON) е$ 0.000106. През последните 24 часа SIMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000953 до най-висока стойност $ 0.00012, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SIMON е $ 0.00509385059964004, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000098669640871021.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SIMON има промяна от +3.31% за последния час, +7.04% за 24 часа и -10.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Simon the Gator (SIMON)

No.3192

$ 68.56K
$ 68.56K$ 68.56K

$ 6.22K
$ 6.22K$ 6.22K

$ 73.14K
$ 73.14K$ 73.14K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Simon the Gator е $ 68.56K, като 24-часовият обем на търговията е $ 6.22K. Циркулиращото предлагане на SIMON е 646.75M, като общото предлагане е 690000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 73.14K.

История на цените за Simon the Gator (SIMON) USD

Проследете промените в цените за Simon the Gator днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000006991+7.04%
30 дни$ -0.000141-57.09%
60 дни$ -0.001299-92.46%
90 дни$ -0.000894-89.40%
Simon the Gator Промяна на цената днес

Днес SIMON регистрира промяна от $ +0.000006991 (+7.04%), отразяваща последната му пазарна активност.

Simon the Gator 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000141 (-57.09%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Simon the Gator 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни SIMON отбеляза промяна на $ -0.001299 (-92.46%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Simon the Gator 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000894 (-89.40%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Simon the Gator (SIMON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Simon the Gator сега.

Какво е Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Simon the Gator инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете SIMON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Simon the Gator в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Simon the Gator купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Simon the Gator (USD)

Колко ще струва Simon the Gator (SIMON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Simon the Gator (SIMON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Simon the Gator.

Проверете прогнозата за цената за Simon the Gator сега!

Токеномика на Simon the Gator (SIMON)

Разбирането на токеномиката на Simon the Gator (SIMON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SIMON сега!

Как да купя Simon the Gator (SIMON)

Търсите как да купите Simon the Gator? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Simon the Gator от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

SIMON към местни валути

1 Simon the Gator(SIMON) към VND
2.78939
1 Simon the Gator(SIMON) към AUD
A$0.00016112
1 Simon the Gator(SIMON) към GBP
0.00008056
1 Simon the Gator(SIMON) към EUR
0.00009116
1 Simon the Gator(SIMON) към USD
$0.000106
1 Simon the Gator(SIMON) към MYR
RM0.00044414
1 Simon the Gator(SIMON) към TRY
0.0044573
1 Simon the Gator(SIMON) към JPY
¥0.016324
1 Simon the Gator(SIMON) към ARS
ARS$0.15340002
1 Simon the Gator(SIMON) към RUB
0.0085648
1 Simon the Gator(SIMON) към INR
0.00941174
1 Simon the Gator(SIMON) към IDR
Rp1.76666596
1 Simon the Gator(SIMON) към PHP
0.00622114
1 Simon the Gator(SIMON) към EGP
￡E.0.00500744
1 Simon the Gator(SIMON) към BRL
R$0.00056922
1 Simon the Gator(SIMON) към CAD
C$0.0001484
1 Simon the Gator(SIMON) към BDT
0.01296592
1 Simon the Gator(SIMON) към NGN
0.15340002
1 Simon the Gator(SIMON) към COP
$0.409266
1 Simon the Gator(SIMON) към ZAR
R.0.00183804
1 Simon the Gator(SIMON) към UAH
0.0044467
1 Simon the Gator(SIMON) към TZS
T.Sh.0.2610833
1 Simon the Gator(SIMON) към VES
Bs0.023426
1 Simon the Gator(SIMON) към CLP
$0.099852
1 Simon the Gator(SIMON) към PKR
Rs0.02977434
1 Simon the Gator(SIMON) към KZT
0.05617364
1 Simon the Gator(SIMON) към THB
฿0.0034344
1 Simon the Gator(SIMON) към TWD
NT$0.00326162
1 Simon the Gator(SIMON) към AED
د.إ0.00038902
1 Simon the Gator(SIMON) към CHF
Fr0.0000848
1 Simon the Gator(SIMON) към HKD
HK$0.00082362
1 Simon the Gator(SIMON) към AMD
֏0.0405662
1 Simon the Gator(SIMON) към MAD
.د.م0.0009805
1 Simon the Gator(SIMON) към MXN
$0.00196948
1 Simon the Gator(SIMON) към SAR
ريال0.0003975
1 Simon the Gator(SIMON) към ETB
Br0.01634732
1 Simon the Gator(SIMON) към KES
KSh0.01369414
1 Simon the Gator(SIMON) към JOD
د.أ0.000075154
1 Simon the Gator(SIMON) към PLN
0.00039114
1 Simon the Gator(SIMON) към RON
лв0.00046746
1 Simon the Gator(SIMON) към SEK
kr0.001007
1 Simon the Gator(SIMON) към BGN
лв0.00017914
1 Simon the Gator(SIMON) към HUF
Ft0.03565416
1 Simon the Gator(SIMON) към CZK
0.00223766
1 Simon the Gator(SIMON) към KWD
د.ك0.000032436
1 Simon the Gator(SIMON) към ILS
0.0003445
1 Simon the Gator(SIMON) към BOB
Bs0.00073246
1 Simon the Gator(SIMON) към AZN
0.0001802
1 Simon the Gator(SIMON) към TJS
SM0.00097626
1 Simon the Gator(SIMON) към GEL
0.00028726
1 Simon the Gator(SIMON) към AOA
Kz0.09715854
1 Simon the Gator(SIMON) към BHD
.د.ب0.000039856
1 Simon the Gator(SIMON) към BMD
$0.000106
1 Simon the Gator(SIMON) към DKK
kr0.00068582
1 Simon the Gator(SIMON) към HNL
L0.00278992
1 Simon the Gator(SIMON) към MUR
0.00484844
1 Simon the Gator(SIMON) към NAD
$0.00183168
1 Simon the Gator(SIMON) към NOK
kr0.00107272
1 Simon the Gator(SIMON) към NZD
$0.00018444
1 Simon the Gator(SIMON) към PAB
B/.0.000106
1 Simon the Gator(SIMON) към PGK
K0.00044626
1 Simon the Gator(SIMON) към QAR
ر.ق0.00038584
1 Simon the Gator(SIMON) към RSD
дин.0.01077808
1 Simon the Gator(SIMON) към UZS
soʻm1.27710814
1 Simon the Gator(SIMON) към ALL
L0.00888386
1 Simon the Gator(SIMON) към ANG
ƒ0.00018974
1 Simon the Gator(SIMON) към AWG
ƒ0.00018974
1 Simon the Gator(SIMON) към BBD
$0.000212
1 Simon the Gator(SIMON) към BAM
KM0.00017808
1 Simon the Gator(SIMON) към BIF
Fr0.313548
1 Simon the Gator(SIMON) към BND
$0.0001378
1 Simon the Gator(SIMON) към BSD
$0.000106
1 Simon the Gator(SIMON) към JMD
$0.01702996
1 Simon the Gator(SIMON) към KHR
0.42570236
1 Simon the Gator(SIMON) към KMF
Fr0.045156
1 Simon the Gator(SIMON) към LAK
2.30434778
1 Simon the Gator(SIMON) към LKR
රු0.03230668
1 Simon the Gator(SIMON) към MDL
L0.0017914
1 Simon the Gator(SIMON) към MGA
Ar0.477477
1 Simon the Gator(SIMON) към MOP
P0.00084906
1 Simon the Gator(SIMON) към MVR
0.0016218
1 Simon the Gator(SIMON) към MWK
MK0.18402766
1 Simon the Gator(SIMON) към MZN
MT0.0067734
1 Simon the Gator(SIMON) към NPR
रु0.01504988
1 Simon the Gator(SIMON) към PYG
0.751752
1 Simon the Gator(SIMON) към RWF
Fr0.154018
1 Simon the Gator(SIMON) към SBD
$0.00087238
1 Simon the Gator(SIMON) към SCR
0.00147128
1 Simon the Gator(SIMON) към SRD
$0.004081
1 Simon the Gator(SIMON) към SVC
$0.0009275
1 Simon the Gator(SIMON) към SZL
L0.0018391
1 Simon the Gator(SIMON) към TMT
m0.000371
1 Simon the Gator(SIMON) към TND
د.ت0.000311322
1 Simon the Gator(SIMON) към TTD
$0.00071762
1 Simon the Gator(SIMON) към UGX
Sh0.369304
1 Simon the Gator(SIMON) към XAF
Fr0.060314
1 Simon the Gator(SIMON) към XCD
$0.0002862
1 Simon the Gator(SIMON) към XOF
Fr0.060314
1 Simon the Gator(SIMON) към XPF
Fr0.010918
1 Simon the Gator(SIMON) към BWP
P0.00142464
1 Simon the Gator(SIMON) към BZD
$0.00021306
1 Simon the Gator(SIMON) към CVE
$0.01012194
1 Simon the Gator(SIMON) към DJF
Fr0.018762
1 Simon the Gator(SIMON) към DOP
$0.00679354
1 Simon the Gator(SIMON) към DZD
د.ج0.01377682
1 Simon the Gator(SIMON) към FJD
$0.00023956
1 Simon the Gator(SIMON) към GNF
Fr0.92167
1 Simon the Gator(SIMON) към GTQ
Q0.00081302
1 Simon the Gator(SIMON) към GYD
$0.02219852
1 Simon the Gator(SIMON) към ISK
kr0.01325

За по-задълбочено разбиране на Simon the Gator, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Simon the Gator
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Simon the Gator

Колко струва Simon the Gator (SIMON) днес?
Цената в реално време на SIMON в USD е 0.000106 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SIMON към USD?
Текущата цена на SIMON към USD е $ 0.000106. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Simon the Gator?
Пазарната капитализация за SIMON е $ 68.56K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SIMON?
Циркулиращото предлагане на SIMON е 646.75M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SIMON?
SIMON постигна ATH цена от 0.00509385059964004 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SIMON?
SIMON достигна ATL цена от 0.000098669640871021 USD.
Какъв е обемът на търговията на SIMON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SIMON е $ 6.22K USD.
Ще се повиши ли SIMON тази година?
SIMON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SIMON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:41:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Simon the Gator (SIMON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

1 SIMON = 0.000106 USD

