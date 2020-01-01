Токеномика на Silo Finance (SILO) Открийте ключова информация за Silo Finance (SILO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Silo Finance (SILO) Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Официален уебсайт: https://www.silo.finance/ Бяла книга: https://docs.silo.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Купете SILO сега!

Токеномика и анализ на цената за Silo Finance (SILO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Silo Finance (SILO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.93M $ 27.93M $ 27.93M Рекорд за всички времена: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.02793 $ 0.02793 $ 0.02793 Научете повече за цената на Silo Finance (SILO)

Токеномика на Silo Finance (SILO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Silo Finance (SILO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SILO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SILO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SILO, разгледайте цената в реално време на токените SILO!

История на цените на Silo Finance (SILO) Анализирането на историята на цените на SILO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на SILO сега!

Прогноза за цената за SILO Искате ли да знаете какъв път може да поеме SILO? Нашата страница за прогноза за цената SILO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SILO сега!

